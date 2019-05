CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Maggio 2019, 09:36

Non c'è pace alla Reggia di Caserta. Dopo aver atteso quasi sette mesi per avere il nome del successore del pensionato Felicori, all'indomani dell'avvenuta selezione e della scelta del nuovo direttore, effettuata dal ministro Alberto Bonisoli, c'è da registrare un altro intoppo. Infatti, prima che sia effettivamente ufficializzata dal Consiglio dei ministri la nomina della direttrice appena designata, è arrivata una istanza di annullamento del procedimento con un atto di «autotutela» da parte di Antonio Tarasco, originario di Aversa, dirigente di seconda fascia della Direzione generale musei, che ha partecipato alla selezione pubblica internazionale del 23 novembre 2018, candidandosi alle direzioni non solo della Reggia, ma anche della Galleria dell'Accademia di Venezia e del Parco archeologico di Pompei.IL PUNTEGGIOIl ricorrente ha denunciato un grossolano errore nel conteggio dei punti attribuiti a ciascuno dei 77 candidati e che l'avrebbe pesantemente penalizzato. Tra gli aspiranti direttori, è stata scelta la terna dalla quale risulta escluso proprio lui che risulta avere il punteggio più alto (62 a fronte dei 57, 58, 59 dei tre, invece, prescelti). Dalla selezione, che si è svolta in due fasi (la prima con la valutazione su una scala da zero a cento dei titoli contenuti nei curricula, la seconda, con un colloquio da cui è scaturito un punteggio da zero a venti), la commissione di valutazione il 5 aprile del 2019, tra tutti i 77 candidati, ha definito la terna sottoposta, poi, alla scelta discrezionale del ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli. A seguito di un ulteriore incontro, il titolare del dicastero ha, quindi, deciso di proporre al presidente del Consiglio dei ministri, per la nomina a direttore generale della Reggia di Caserta, l'architetta Tiziana Maffei. A questo punto il ricorrente, per il tramite dello studio legale Gruner Dinelli al quale si è rivolto, ha fatto appello ai verbali della commissione che ha effettuato la selezione. In uno di questi, in particolare, si legge che «per la Reggia sono stati inseriti nella terna i seguenti candidati: Epifani Mario, Maffei Tiziana, Palumbo Francesco, con, rispettivamente, i seguenti punteggi nella valutazione dei titoli: 57, 58, 59». Tutti, come fanno notare i legali titolari del procedimento, con un punteggio, quindi, inferiore al Tarasco che, invece, nella sola valutazione dei titoli, risulta avere, per la Reggia di Caserta, 62 punti.