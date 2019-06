Circa 23 tonnellate di gasolio di contrabbando sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Caserta nel corso di un'operazione che ha portato alla denuncia dei due autisti polacchi che trasportavano il carico. L'autoarticolato con a bordo i due conducenti è stato intercettato sull'autostrada A1 nei pressi della stazione di servizio San Nicola La Strada. I documenti di trasporto attestavano che si trattava di olio lubrificante, ma i finanzieri hanno subito notato che la situazione era diversa, in quanto il colore e l'odore del liquido erano simili a quelli del gasolio. Sono state così effettuate analisi sul posto attraverso un termodensimetro, strumento in grado di fornire, in via immediata, dei riferimenti attendibili sulla effettiva densità del liquido, ed è emerso che il carico trasportato era gasolio, per il quale non era stata pagata alcuna imposta. Sono così scattati i sigilli e la denuncia degli autisti per sottrazione al pagamento dell'accisa.

Sabato 22 Giugno 2019, 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA