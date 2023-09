Caserta, contrasto alla brucellosi: riunione in Regione Campania

Convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, si è svolta a Palazzo Santa Lucia una riunione operativa con le associazioni del settore, per confermare i risultati positivi del Piano per l'eradicazione della brucellosi e definire ulteriori iniziative in difesa della filiera bufalina, con particolare riferimento all'area casertana.

Alla riunione hanno partecipato il Commissario Luigi Cortellessa, l'assessore Nicola Caputo, il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Antonio Limone.

Nella riunione è stata innanzitutto confermata la notevole diminuzione dell'incidenza e della prevalenza della malattia in provincia di Caserta, così come la netta diminuzione dei capi abbattuti.

D'intesa con il Presidente De Luca, il Commissario Cortellessa ha inviato la richiesta al Ministero della Salute per una valutazione sulla possibilità di allargare la somministrazione dei vaccini oltre i 6 mesi di vita dei vitelli, fino a 12 mesi. Inoltre è stato richiesto al Ministero l'autocontrollo nelle aziende con veterinari convenzionati e l'applicazione dei test "SAR".