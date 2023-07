I vigili fermano egiziano in piazza Carlo di Borbone, aveva droga e coltello

Gli agenti del Nucleo di polizia stradale della Polizia municipale di Caserta, di cui è comandante Luigi De Simone, nel corso di un’attività di prevenzione del crimine effettuata nella zona del centro cittadino, hanno notato un uomo in piazza Carlo di Borbone, antistante la Reggia, seduto su una panchina che fumava presumibilmente cannabis. La pattuglia ha identificato l’uomo, che è risultato essere un egiziano di 25 anni, e ha accertato che stava consumando effettivamente cannabis. Gli agenti hanno poi operato una perquisizione sul posto e l’uomo è risultato in possesso di oltre 4 grammi di cannabis, custoditi in due involucri di cellophane, rispettivamente di 3,678 grammi e 0,677 grammi.

Inoltre, addosso al cittadino egiziano sono stati trovati un cacciavite di 22 centimetri e un coltello a serramanico, con manico di 8 centimetri e lama di 6, di cui l’uomo non è riuscito a giustificare il possesso. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e successivamente distrutta mentre il cacciavite e il coltello, essendo armi bianche, sono state sottoposte a sequestro penale. Il 25enne è stato condotto presso la Questura di Caserta per gli accertamenti di rito e per il previsto fotosegnalamento.

L’uomo è risultato essere un richiedente asilo politico, senza precedenti. Pertanto, è stato denunciato per possesso di armi bianche.