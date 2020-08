Sette stabilimenti balneari del casertano sono risultati irregolari alle norme sul lavoro in seguito ad un controllo effettuato dai carabinieri dell nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, lo speciale reparto dell'Arma in servizio presso l'ispettorato territoriale del lavoro.

In particolare, a quattro attività è stato contestato l'omessa attuazione del protocollo anti Covid-19, e sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 1.600 euro. È stata poi verificata la posizione di 33 lavoratori, di cui tre sono risultati «in nero». Ad uno dei stabilimenti balneari è stato applicato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Tre persone sono state denunciate dall'autorità giudiziaria per violazione delle norme antinfortunistiche.

