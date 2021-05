I carabinieri hanno sanzionato nella giornata di ieri e nel corso della notte ad Aversa e nei comuni limitrofi, 32 persone per violazioni alla normativa anti-Covid. In particolare 10 persone sono state multate per violazione del coprifuoco, 12 perché sorprese in un maxi-assembramento e altre 10 perché non indossavano la mascherina.

I militari della compagnia di Aversa hanno controllato in totale 425 persone e 287 veicoli.