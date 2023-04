Mense irregolari in case di cura e ospedali della provincia di Caserta, multe dei Nas

I carabinieri del Nas di Caserta hanno effettuato controlli alle mense delle strutture di ricovero della provincia di Caserta e riscontrato diverse irregolarità a livello sanitario, elevando sanzioni per circa 15mila euro. Dal 20 marzo al 2 aprile hanno provveduto a ispezionare i servizi di refezione delle strutture di ricovero e cura, pubbliche e private, della provincia. In complesso sono state ispezionate 26 strutture e, in 5 casi, sono state riscontrate infrazioni a carattere amministrativo, per carenze igienico strutturali, mancanza di titolo autorizzativo e degli attestati di formazione del personale.

In una circostanza è stato rilevato che lo smistamento dei pasti, sebbene termosigillati, veniva effettuato in una ex sala operatoria, utilizzata anche quale deposito di materiale ospedaliero e spogliatoio del personale.