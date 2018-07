Lunedì 2 Luglio 2018, 12:42

Un boa reale di quasi cinque metri e numerose tartarughe di acqua dolce sono state rinvenute dalla Polizia Stradale di Caserta all'interno di un'officina meccanica di Casagiove, che è stata sequestrata per la mancanza della documentazione amministrativa. È emerso infatti che l'attività era priva di autorizzazioni nonché aveva omesso di comunicare le dovute variazione della sede, ma poi agenti, nel prosieguo del sopralluogo, guidati da un odore nauseabondo, hanno scoperto alcune gabbie con 4 cani, e un rettilario con all'interno un pitone reale albino di circa 450 cm e numerose tartarughe di acqua dolce, tutte poste al buio e senza una sufficiente aerazione. Sul posto sono così intervenuti i sanitari dell'Asl del servizio veterinario che, dopo aver effettuato i controlli, hanno accertato la mancata registrazione dei cani e le precarie condizioni igienico sanitarie in cui erano detenuti. Per il grosso rettile, invece, è stato necessario far intervenire i Carabinieri Forestali servizio CITES di Napoli; è emerso che il meccanico non aveva alcuna autorizzazione. Per gli animali è stata disposta la custodia giudiziale.