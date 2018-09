«Cooperativa senza autorizzazione», sequestrato parcheggio vicino al mercato

La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro l'area parcheggio da 8mila metri quadrati e 400 posti auto attiguo alla fiera settimanale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto la cooperativa che lo gestisce «operava - spiegano alla Finanza - abusivamente, non essendo in possesso di alcuna autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sosta a pagamento».



Dagli accertamenti realizzati dai finanzieri della Compagnia di Capua, è emerso che il titolare, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica, non possedeva alcuna autorizzazione comunale per svolgere l'attività, e che il terreno su cui sorge il parcheggio è ricompreso in un'area sottoposta a vincolo archeologico. I militari si sono recati presso gli uffici comunali scoprendo che il titolare della coop, qualche anno fa, aveva presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ma quest'ultima era stata ritenuta irricevibile dagli uffici pubblici per irregolarità nella documentazione presentata. Dunque la coop operava in modo abusivo, peraltro dal 2015.

Venerdì 28 Settembre 2018, 12:35

