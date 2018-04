Mercoledì 4 Aprile 2018, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 16:48

L'Arcigay denuncia un nuovo episodio di omofobia in Campania. «Nel giorno di Pasquetta - racconta il presidente di Arcigay Caserta Bernardo Diana - Pietro e Davide sono stati insultati da una donna sulla quarantina nei giardini della Reggia di Caserta. Davanti a questi fatti l’importante è restare calmi e non agitarsi e cercare di raccogliere quanti più dettagli possibili per denunciare e uscire dal silenzio e dall’invisibilità in cui vogliono relegarci queste persone. Aiuteremo la coppia a denunciare l’accaduto alle autorità competenti».