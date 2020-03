LEGGI ANCHE

Nove persone, tra cui due minori, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato nelle ultime ore in alcuni comuni del Casertano per inosservanza dei divieti di spostamento disposti dal Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus che in un parco cittadino completamente deserto, fumavano uno spinello seduti su una panchina; i due sono stati denunciati perché in strada senza legittimo motivo e segnalati alla prefettura di Caserta per il possesso di marijuana.che erano in strada a chiacchierare; «ci vediamo sempre qui» hanno ammesso candidamente. Gli adolescenti sono stati denunciati e rimproverati per il loro comportamento.gli agenti hanno infine fermato due persone a bordo di un'auto con arnesi atti allo scasso; entrambi gravati da precedenti penali, non hanno fornito giustificazioni ritenute valide e sono stati denunciati. Il sospetto dei poliziotti è che stessero per commettere un furto ai danni di uno dei tanti centri commerciali chiusi in zona. Nei loro confronti è stata disposta anche la misura dell'allontanamento dalla provincia con foglio di via obbligatorio.