Venticinque guariti in due giorni: questo il dato che spicca nel report ufficiale dell'Asl di Caserta della giornata di ieri. Il totale delle guarigioni ad oggi è di 161 persone uscite dall'incubo coronavirus. E un'altra buona notizia viene dal Comando di polizia urbana di di Caserta: l'agente risultato positivo ad un primo tampone è poi risultato negativo a successive verifiche. In pratica non ha contratto la malattia. Soltanto un caso positivo in più in tutta la provincia, che porta la conta del totale dei positivi a 404 dall'inizio dell'emergenza. Diminuiscono i positivi attuali, cioè coloro che in questo momento sono affetti dal coronavirus e sono in terapia: da 228 del 20 aprile, ora sono 203. Un decesso in più, però, nella giornata di ieri: si tratta di una cittadina di Marcianise, di circa 80 anni, ricoverata in ospedale. A darne conferma è il commissario straordinario del comune di Marcianise Michele Lastella. Diminuite le persone in quarantena obbligatoria, 281 dai 322 del 20 aprile. Restano in autoisolamento fiduciario 2.702 persone. Tutto questo emerge dai 7.019 tamponi eseguiti in tutta la provincia.

Intanto continua il lavoro dell'Asl casertana per garantire efficienza alla rete assistenziale del territorio. Da un lato l'ospedale di Teano, di cui dieci posti restano a garanzia delle lungodegenze dei pazienti Covid, dall'altro l'ospedale Covid di Maddaloni al cui interno continuano i lavori di ristrutturazione del terzo piano (l'ex reparto di Ginecologia) in cui potranno essere disposti 30 posti letto. «Abbiamo definito le ultime cose per la camera calda, lo spazio che viene occupato dall'ambulanza quando questa trasporta il paziente al Pronto soccorso - spiega il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo -. La camera calda occuperà lo spazio di un terrapieno già presente dell'ospedale. Inoltre, stiamo installando porte nuove negli spazi del pianterreno del nosocomio». Tutti lavori che l'azienda sanitaria sta eseguendo anche in vista di lasciare una struttura completamente ristrutturata per il post-coronavirus, a servizio della comunità maddalonese.

LE POLEMICHE

Intanto, continua la polemica sulla decisione della direzione dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta che lunedì ha deliberato un progetto incentivante diretto alle figure professionali del comparto, vale a dire infermieri, tecinici e operatori sociosanitari (Oss). È di martedì la nota della Nursing Up che guardava al compenso del progetto (60mila euro) come troppo esiguo e tratto da un fondo di produttività già limitato di per sè. Di ieri invece è la nota del coordinamento aziendale della Cgil Fp dell'azienda ospedaleira che ha inviato una missiva alla direzione nosocomiale: da un lato parla del progetto, dall'altro dei rapporti sindacali non soltanto con la Cgil Fp ma anche con tutte le altre sigle. In prima istanza, si fa riferimento al rischio che «hanno corso e corrono tuttora tutti gli operatori del Sant'Anna e San Sebastiano, ai quali non va riconosciuto un ridicolo compenso, ma una somma considerevole ed equivalente per gradualità all'esposizione al rischio. Tali risorse - si legge ancora nella nota - possono e devono essere aggiuntive rispetto a quelle già predisposte nel fondo produttività». Più volte è stato chiesto un incontro «per meglio definire linee, strategie e percorsi per arrivare insieme a un progetto premiante per tutti i lavoratori, che prevedesse l'impiego di risorse aggiuntive regionali e governative, in modo che tutti potessero essere gratificati, tenendo conto delle diverse esposizioni al virus». Altra storia poi, quella sulle relazioni sindacali tra la direzione dell'ospedale e tutte le sigle: «Con questa delibera intende riconvertire la restante somma della produttività collettiva in altrettanti progetti, quindi sta decidendo unilateralmente come utilizzare questo fondo, ponendosi in contrasto con quanto prevede il contratto 2016/2018. E sebbene nell'ultima riunione di contrattazione decentrata lei avesse presentato una proposta in tal senso, si era comunque convenuti tutti di formare un tavolo tecnico per decidere tempi, modi, somma da erogare e platea dei beneficiari. Il tavolo tecnico non è mai stato convocato da parte della dirigenza dell'ospedale e pertanto tale progetto, che mortifica tutti i lavoratori dell'ospedale, sia per la professionalità profusa e sia per l'importo quantificato, non ha mai avuto l'approvazione delle parti sociali e, lei, commissario straordinario, ha interrotto volutamente le corrette relazioni sindacali, rimangiandosi la sua proposta di decidere la destinazione dei fondi aziendali in accordo condiviso con i sindacati».

