Un Piano di sicurezza e prevenzione che mira a compiere uno screening del coronavirus in tutta la popolazione: è l'ultimo lavoro dell'Asl di Caserta che attende a questo punto soltanto l'ok da parte della Regione Campania per poter partire con l'operazione in tutta la provincia. A darne notizia è il direttore dell'Azienda sanitaria locale Ferdinando Russo: «Abbiamo organizzato un piano che verrà declinato in tutti i distretti - spiega il manager -. Ci avvarremo del lavoro anche dell'Istituto zooprofilattico per l'analisi dei tamponi».

Intanto, dall'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta è stata diramata la nota sulla positività di quattro dipendenti del Pronto soccorso, che è rimasto chiuso per qualche ora. Guardando il report ufficiale dell'Asl di Caserta di ieri pomeriggio, sono arrivati a 407 i contagiati nella provincia casertana dall'inizio dell'emergenza. I positivi attuali, però, ovvero quelli attualmente in terapia per infezione da coronavirus, sono 166, mentre i guariti sono ancora di numero superiore, ovvero 200. C'è stato un decesso in più e quindi il numero totale dei pazienti deceduti ora è 41. In quarantena obbligatoria ci sono 241 persone mentre in auto isolamento fiduciario 2.712. Il tutto emerge dall'analisi di 7.739 tamponi processati.

Ed è proprio di tamponi che parla il direttore generale dell'Asl Russo quando si riferisce al Piano di sicurezza e prevenzione già studiato dall'azienda. «Verranno eseguiti tamponi, per cui verrà eseguito l'esame molecolare, a fasce di popolazione - dice il manager -. Verranno screenate prima le fasce a rischio, poi si valuteranno le categorie professionali. Verranno applicati criteri di cui ha dato indicazione l'ente regionale. Abbiamo già inviato il nostro modello organizzativo. Attendiamo l'approvazione e il via libera per partire». Nella programmazione del piano, è stato declinato anche il procedimento. Scaglionata per fasce d'età, per categorie a rischio e per categorie professionali, la popolazione verrà esaminata gradualmente. «Abbiamo pensato a 50 tamponi al giorno per ogni distretto - spiega Russo -. Essendo noi dividi in 12 distretti, si tratta di 600 tamponi al giorni che verranno processati dai nostri laboratori. Poiché questi riescono ad analizzare un massimo di 300 tamponi abbiamo chiesto un aiuto all'Istituto zooprofilattico».

Il direttore intende l'ente guidato da Antonio Limone, da sempre impegnato nel settore della ricerca scientifica, con attività di ricerca corrente, ricerca finalizzata e partecipazioni a diversi progetti di respiro internazionale. Inoltre, tra i settori operativi, l'istituto possiede l'unità complessa di Virologia e di Diagnotica territoriale. «L'attività di screening potrebbe partire già dalla settimana prossima, ma ancora non sappiamo con precisione quando la Regione deciderà di far partire la macchina. I referenti in provincia del piano saranno il titolare dell'Istituto zooprofilattico e i direttori dei distretti sanitari», conclude il direttore Russo.



Intanto, oltre alla buona notizia dell'alto numero dei guariti da Covid 19, c'è anche quella del numero limitato di pazienti ricoverati presso le Terapie intensive del territorio: se ne registrano due, intubati, all'azienda Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e uno all'ospedale Covid di Maddaloni. Nonostante ciò, l'Asl di Caserta ha preso atto e integrato il protocollo d'intesa siglato alla fine di marzo dalla Regione Campania e l'Aiop, l'Associazione italiana dell'ospidalità italiana. Il protocollo ha come base il possibile fabbisogno di posti letto per la degenza di pazienti Covid e non Covid. Fino ad ora, l'azienda sanitaria non pare abbia avuto bisogno di attuare tale protocollo. Fatto sta che questa modalità di ricovero è possibile in tutta la provincia presso le case di cura convenzionate e associate con l'Aiop. Intanto, dall'ospedale di Caserta è stata diramata una nota in cui si dà notizia che «a seguito delle quotidiane attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'azienda con l'esecuzione di tamponi rino-faringei, è stata rilevata la positività al Covid 19 di quattro dipendenti del medesimo turno di lavoro presso il Pronto soccorso. I quattro dipendenti, in assenza di sintomi, sono stati confinati presso il proprio domicilio, con comunicazione al Sep, il Servizio epidemiologia e prevenzione, dell'Asl competente per la presa in carico». Alle ore 16.30 sono state attivate le procedure di sanificazione degli ambienti «con temporanea sospensione delle prestazioni di Pronto soccorso - si legge nella nota -. Alle ore 18.45 sono regolarmente riprese le attività. Tutti i dipendenti del Pronto soccorso e i dipendenti entrati in contatto con lo stesso sono stati sottoposti a tampone rino-faringeo».