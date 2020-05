Zero contagi: è la quarta volta che il report ufficiale dell'Asl di Caserta registra l'assenza di nuovi casi nell'arco di 24 ore. Ieri infatti, il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza è stato ancora di 420 (stesso numero di mercoledì scorso). Un guarito in più porta il totale dei pazienti non più affetti a 244, mentre i positivi attuali, ovvero quelli che in questo momento sono in terapia per l'infezione da Covid 19, sono 134, cioè uno in meno rispetto al giorno precedente. I decessi risultano ancora 42, mentre le persone in quarantena sono 195 e quelle in auto isolamento fiduciario 2.786. Risultano essere stati processati molti tamponi in più, cioè 365: con questi, sono 9.391 quelli esaminati per la provincia di Caserta dall'inizio dell'emergenza.

«Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro fatto in questi mesi - è il commento del direttore dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo -. Per analizzare la situazione e capire se effettivamente stiamo superando l'emergenza, io aspetterei altri venti giorni. Ne riparliamo fra un paio di settimane». Il manager, come altre volte è successo, va cauto nella lettura dei numeri e dei risultati ottenuti, soprattutto in questo momento delicato di apertura e di avvio della Fase 2. «Tra oggi e il 4 maggio, e oltre, tutto può essere vanificato», dice ancora il direttore generale. I timori sono tanti, infatti, non soltanto per quest'ultimo fine settimana di restrizioni, ma soprattutto per il periodo che andrà ad aprire il 4 maggio. Ecco perché nella giornata di ieri c'è stato un incontro importante nella Commissione provinciale Sicurezza in cui sono state stabilite «le modalità di controllo del rientro atteso a partire da lunedì. Naturalmente ci muoveremo insieme alle forze dell'ordine e abbiamo stabilito dei punti di monitoraggio alle barriere autostradali e presso le stazioni ferroviarie. Abbiamo deciso di accogliere i viaggiatori e procedere con test e tamponi, senza aspettare che questi in un secondo momento si rechino in strutture dedicate». Dunque, grande preoccupazione per i rientri previsti nelle prossime giornate, soprattutto in questo momento di discreta stabilità dei dati sui nuovi positivi e le guarigioni. Queste ultime, tra l'altro, dovute specialmente alle terapie domiciliare effettuate attraverso i Team Covid attivati dall'Asl per tutta la provincia, attraverso i tre centri di Grazzanise, Caserta e Piedimonte. C'è una parte dei pazienti, il 30% del totale, che, stando alle notizie rilasciate dal manager dell'Asl, è ricoverata presso l'ospedale Covid di Maddaloni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proprio qui continuano i lavori per l'apertura del terzo piano dell'ospedale che ospiterà 30 posti letto a disposizione dei pazienti con coronavirus. Così come vanno avanti anche i lavori al modulo di Terapia intensiva dell'ospedale di Caserta. «Per domenica verranno svolte le pulizie e la sanificazione degli ambienti del modulo - spiega-. Nella giornata di lunedì verranno predisposte le attrezzature e poi nei due giorni successivi, martedì e mercoledì, ci sarà la formazione del personale che lavorerà nel reparto. Intanto, è stata allestita anche la camera calda per l'arrivo e la partenza di due ambulanze nella zona antistante del modulo». Interventi che continuano a essere attuati velocemente in vista del trasferimento dei pazienti Covid dai reparti del nosocomio provinciale al modulo di Terapia intensiva, dove verranno allestiti 24 posti letto. Il trasloco permetterà così all'ospedale di ripartire con tutte le sue attività ordinarie limitando il rischio di contagio da coronavirus ai nuovi pazienti che necessitano di assistenza. Intanto, proprio nell'azienda ospedaliera continuano i controlli a tappeto su tutto il personale. Controlli che sono stati intensificati dopo la notizia di positività dei quattro dipendenti del Pronto soccorso di venerdì scorso a cui si sono aggiunti altri due dipendenti nei giorni successivi. I tamponi al personale, stando alle parole del commissario Mariano, verranno eseguiti ciclicamente su tutto il personale.