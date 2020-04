Che si tratti di un insensato ottimismo o di un fisiologico ritorno alla normalità è presto per dirlo. Ma a Caserta si respira un'aria diversa. L'annuncio delle nuove misure di distanziamento sociale annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte se da un lato ha lasciato più di un dubbio a molti degli operatori commerciali che speravano di poter riaprire le saracinesche già dal prossimo lunedì, per molti casertani ha sottinteso una possibilità maggiore di vivere come se più o meno fosse tornata un po' di normalità.

Tante le persone in fila fuori ai supermercati e agli uffici postali, in attesa del proprio turno per entrare. Obbligatorio l'uso della mascherina per accedere ai locali pubblici, ma le persone in fila nella stragrande maggioranza dei casi sono rispettose del distanziamento di un metro l'una dall'altra e tutte indossano le mascherine. Questo avviene un po' per senso di responsabilità rispetto alla gravità di quanto sta accadendo, un po' anche perché tanti sono i controlli delle forze dell'ordine che pattugliando la città e che in più occasioni sono costrette a richiamare al rispetto dell'ordinanza e delle misure di sicurezza. Anche per questo i supermercati si sono dotati di numeri per poter agevolare l'accesso ordinato delle persone in fila. Una soluzione che evita così anche il rischio che qualcuno possa fare il «furbetto» e superare tranquillamente tutti.



Ma ieri mattina, il primo giorno dopo l'annuncio delle nuove misure a livello nazionale, il traffico in città era scorrevole. Certo, non come ai tempi pre-virus, ma le macchine erano tante. Sinteticamente si potrebbe dire che attraversare la strada non era più facile come lo è stato nelle prime settimane di. Lo scenario cambia radicalmente il pomeriggio: poche le persone in giro, quasi tutte concentrate fuori ai supermercati. Pochissime le auto in circolazione. La sera, poi, dopo la chiusura dei negozi,e in strada ci sono solo gli operatori delle forze dell'ordine che presidiano la città e chi ha il compito di sanificare le strade e i marciapiedi. Ma ieri è stato anche il primo giorno utile per il ritiro delle pensioni. Tanti pensionati si sono recati presso gli uffici postali già a orario di apertura, e molto rapidamente si sono create le prime file per accedere allo sportello. In genere, infatti, le Poste consentono l'accesso di una o al massimo due persone per volta, a seconda del numero di sportelli aperti. Le file sono abbastanza scorrevoli, pur non mancando momenti di tensione tra chi ritiene eccessivo il tempo impiegato per le operazioni. Poste Italiane, comprendendo l'emergenza in corso e cercando di favorire quanto più possibile i cittadini anche nel compimento di questo tipo di operazioni, ha organizzato pure per il mese di maggio un calendario anticipato per il ritiro delle pensioni. E così ieri è stato il turno dei pensionati con cognomi che iniziano con la lettera A o B; oggi C e D; domani dalla E alla K; giovedì dalla L alla P; sabato 2 maggio, infine, dalla Q alla Z. Poste Italiane ha stipulato una convenzione con l'Arma dei carabinieri: i pensionati di età pari o superiore a 75 anni che ritirano la pensione presso gli uffici postali in contanti, potranno richiedere, delegando al ritiro i carabinieri, la consegna della stessa pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli uffici postali.

Sempre ieri è stato, infine, il primo giorno in cui è stata consentita anche in Campania l'attività fisica nei pressi della propria abitazione. Gli orari ridotti e limitati alla mattina presto e alla sera hanno inevitabilmente concentrato le persone in alcune aree della città: prese d'assalto dai runner e dai corridori alle prime armi la ex Saint Gobain, la strada del nuovo Policlinico, la pista che gira intorno all'istituto tecnico per geometri e la pista di parco Cerasole. Primo giorno anche per il food delivery, dopo due mesi di stop forzato alle attività.

Ultimo aggiornamento: 08:36

