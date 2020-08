Boom di contagi a Roccamonfina, dove i sette positivi al Covid ieri sono diventati 16. A dirlo è l'amministrazione comunale attraverso un post sul proprio profilo Facebook. Di questi nuovi contagi, però, non è ancora stata registrata presenza nel report ufficiale dell'Asl di Caserta che mostra dati fino alle 23.59 del giorno precedente. Volendo leggere il report di ieri, però, ci sono altri 13 contagi in tutta la provincia al di fuori di questi di Roccamonfina.

I positivi attuali sono 74, mentre i contagi in totale in tutta la provincia dall'inizio dell'emergenza sono diventati 684. Solo una guarigione è stata accertata. Un'escalation di positività al Coronavirus che fa paura, se si considera che sono prevalentemente legati a persone risultate positive al rientro dalle vacanze all'estero, soprattutto in paesi ad alta contagiosità. I nuovi casi sono cittadini residenti ad Aversa, a Casaluce, Lusciano, Casapesenna, Gricignano d'Aversa, Orta di Atella e Teverola. A questi poi vanno aggiunti i tamponi positivi per i residenti a Caserta e Teano. È bene ricordare che chiunque torni da fuori deve obbligatoriamente comunicare il proprio rientro all'Asl di Caserta: sul sito sono in evidenza tutte le informazioni utili. Il focolaio di Roccamonfina, per esempio, è nato proprio dal rientro di alcuni ragazzi dalla Grecia. È di ieri la notizia che a causa di una positività correlata, siano stati messi in isolamento sei dipendenti del comune di Sessa Aurunca che hanno avuto un contatto diretto con uno dei positivi.



Intanto, sebbene il momento di alta tensione per i numeri dei nuovi contagi in tutta la provincia, la sanità casertana punta il proprio lavoro anche il altri settori, come quello dedicato all'assistenza dei trapiantati di fegato. In particolare, è notizia dei giorni scorsi che la Direzione generale per la Tutela della Salute della Regione Campania ha approvato il Pdta, cioè il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, del fegato. Un'azione importante che a Caserta, dove l'ospedale provinciale è punto spoke per questo tipo di assistenza, sta lavorando già a perfezionare il servizio Satte, quello dedicato proprio ai pazienti trapiantati e trapiantandi. «Stiamo per nominare il nuovo responsabile del servizio e dall'inizio di settembre saremo pronti per avviare i lavori ai locali che sono stati dedicati all'assistenza a questi pazienti», spiega il direttore generale dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta Gaetano Gubitosa. Di fatto «credo che entro i 60 giorni di cui parla il piano regionale, l'azienda casertana riuscirà ad essere pronta per erogare il servizio», aggiunge il manager, che tiene a precisare che «i lavori sono stati rallentati dall'emergenza Covid, altrimenti sarebbero stati già completati». Massima soddisfazione da parte dell'Aitf provinciale Franco Martino. Il presidente dell'associazione dedicata ai trapiantati e trapiantandi dichiara: «Questo obiettivo costituisce certamente un grande passo avanti del sistema trapiantologico nella nostra regione e della stessa assistenza ai trapiantati/trapiantandi di organi, nel quale l'Aitf casertana ha investito molto delle proprie attività. Prove ne sono le frequenti partecipazioni ai vari tavoli tecnici e politici che si sono realizzati in tutti questi mesi - dice Martino -. Esso non chiude, però, definitivamente la questione. Il suo contenuto non soddisfa completamente le esigenze di pazienti fragili quali sono i trapiantati e, a nostro avviso, dovrà essere ulteriormente migliorato. Confidiamo, infatti, che a conclusione del previsto primo periodo di applicazione, allorquando gli stessi tecnici del Centro Regionale Trapianti, ai quali spetterà di verificare lo stato dell'arte del percorso e la stessa sua completa attuazione, prenderanno atto che sarà davvero necessario rimetterci mano per aggiustare ulteriormente delle cose», conclude il presidente dell'Aitf casertana.