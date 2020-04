I quattro dipendenti del Pronto Soccorso dell'ospedale di Caserta, risultati positivi al Coronavirus, sono due infermieri, un medico e un operatore socio sanitario. Di questi, uno soltanto, l'Oss, è ricoverato con febbre alta. Il medico e uno dei due infermieri sono a casa, anche loro febbricitanti, ma in buone condizioni. Mentre l'altro infermiere è in quarantena domiciliare, l'unico senza sintomi. Questo il quadro di quello che potrebbe definirsi un «focolaio» che si è sviluppato all'interno del Pronto Soccorso e della cui positività ha dato notizia la stessa azienda ospedaliera. Sulla vicenda, molti sono stati i sindacati che si sono espressi polemizzando su un atteggiamento di superficialità da parte della direzione che avrebbe dovuto rafforzare controlli e cautele rispetto al contagio. Intanto, l'azienda ospedaliera ha fatto sapere che sono tutti negativi i tamponi rino faringei effettuati al personale del Pronto Soccorso e altre unità operative. Sono stati circa un centinaio i dipendenti esaminati. Restando sui numeri del contagio, ieri ci sono stati sette casi in più secondo il report giornaliero dell'Asl di Caserta: ora sono 414 positivi dall'inizio dell'emergenza. I malati attuali però sono 170 e il numero totale dei guariti è salito a 202. C'è stato un decesso in più, per cui ora le persone positive al Covid 19 decedute sono 42. Poi, sono 238 le persone in quarantena e 2718 in auto isolamento fiduciario. L'intero quadro della situazione provinciale emerge dall'analisi di 8062 tamponi. Tamponi che in queste ore sono stati e saranno eseguiti su tutto il personale del Pronto Soccorso di Caserta, dopo la notizia dei quattro dipendenti positivi, tutti dello stesso turno lavorativo. E' di ieri la notizia che domani ci sarà un incontro in Regione con diverse sigle sindacali riguardo la premialità agli operatori sanitari dell'emergenza Covid 19.

Sembrerebbe, comunque, che il contagio possa essere venuto dall'esterno, sebbene ancora nessuno abbia dato dettagli sulla circostanza in cui gli operatori abbiano potuto avere contatti con una persona positiva, senza, evidentemente, le duvute cautele in fatto di protezione personale. L'ipotesi più probabile che sia stato un «asinotomatico», una persona ossia senza sintomi e quindi quasi impossibile da definire a rischio.



All'episodio sono seguite numerose reazioni da parte delle sigle sindacali. Tutti sindacati che in queste ultime settimane hanno insistito sulla dotazione dei dispositivi di protezione agli operatori sanitari e sulla sorveglianza rispetto alle norme restrittive anticontagio. «La Uil Fpl di Caserta - scrivono in una nota- segue passo passo e con preoccupazione e partecipazione, la vicenda dei 4 operatori positivi al Covid 19. Agli organi di vertice dell'azienda si richiede, specie in questa delicatissima fase in cui si sono manifestati i contagi, al fine di evitare un focolaio, il massimo rigore nel rispetto delle linee guida in materia di prevenzione di rischi e pericoli di contagio, a tutela di tutti i dipendenti, delle loro famiglie e di tutti coloro che frequentano i locali dell'ospedale». Quello di venerdì, «è un fatto gravissimo e spero che si fermi a soltanto questi contagi - è il commento di Nicola Cristiani, delegato alla sanità della Cisl casertana -. Il sindacato vuole vederci chiaro e chiede alla direzione una indagine interna per capire come sia stato possibile questo contagio, nonostante le misure di sicurezza. Fatto ancora più grave che tra loro ci sia un Oss, presumibilmente tra quegli interninali che non essendo stati ancora assunti non hanno alcuna cautela contrattuale in queste circostanze».

Purtroppo, scrive Maurizio Di Stasio, rappresentante aziendale della Cimo, «adesso comincia la fase più difficile che è quella della diffusione misconosciuta del virus. I filtri in reparti come il Pronto Soccorso, la cardiologia e la Ginecologia, per quanto siano applicati nella maniera perfetta e con continuità, non sono infallibili al 100%. Ecco perchè l'invito a tutti gli operatori sanitari di considerare tutti i pazienti che accedono all'ospedale potenzialmente positivi e trattarli nel giusto approccio e utilizzo di tutti i presidi». In merito alla questione del personale positivo in Pronto Soccorso, «bisogna capire se sono stati rispettati tutti i protocolli di accesso: il pre triage perchè non viene fatto nella tenda alle spalle del Pronto Soccorso? - dichiara il segretario provinciale della Fiasl Salvatore Stabile -. Ovviamente per l'occasione si richiede al commissario straordinario di rafforzare i controlli a tutto il personale, non più periodicamente ma ogni settimana. E rafforzare con i Dpi. Giusto incentivare anche economicamente chi rischia». E la Fials come altre sigle sindacali, come la Cisl, la Uil, saranno domani presso l'ente regionale proprio per individuare l'incentivo di premialità per il personale delle aziende sanitarie impegnate sul fronte Covid.

Intanto, parlando di protezione, domani verranno consegnate 152 tute protettive riutilizzabili Lifeguard plus contro il rischio biologico cat 3; 150 tute protettive 3 strati cat Ariete; 166 mascherine protezione respiratorie FFP2, al commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Carmine Mariano. A fare questa donazione sarà il presidente dell'Aitf provinciale Franco Martino, per conto del Comitato Consultivo Misto che egli stesso presiede, a nome di alcune delle associazioni del comitato che hanno contribuito alla donazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA