È stato registrato soltanto un caso di coronavirus in più nella provincia di Caserta e si tratta di una infermiera del Pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, collegata ai quattro dipendenti di cui è giunta la notizia di positività venerdì scorso. Con questo caso, salgono a 417 i contagi in territorio casertano dall'inizio dell'emergenza. Di questi, 142 sono attualmente in terapia (tre in meno di ieri). Aumentano ancora i guariti: ora sono 233 i pazienti definitivamente usciti dall'incubo Covid. Poi, ci sono 214 persone in quarantena e 2.729 in autoisolamento fiduciario. Ieri purtroppo un decesso all'ospedale di Benevento di un uomo di 80 anni di Casal di Principe. I tamponi processati fino ad oggi sono 8.717. Tra questi, anche quello eseguito sull'infermiera che ieri è risultata positiva al Covid 19.

LEGGI ANCHE Coronavirus, da giugno centri estivi a piccoli gruppi per i bambini: ecco come saranno

A confermare la notizia che la donna è in forza al Pronto soccorso dell'ospedale provinciale è il commissario straordinario dell'azienda Carmine Mariano che precisa: «L'infermiera è collegata agli altri quattro dipendenti del nostro Pronto soccorso perché fa parte dello stesso gruppo di infermieri. O, almeno, così verosimilmente abbiamo ricostruito il contagio». Il medico, i due infermieri e l'operatore sociosanitario che sono risultati affetti da coronavirus stanno bene, stando alle notizie riportate dallo stesso commissario. Sulla dinamica del contagio la storia è ancora poco definita. Certo è, afferma Mariano, «non può essere stato un paziente positivo. L'ultimo è stato ricoverato il 10 aprile scorso, salvo periodo di incubazione». Poi, la riflessione riguardo il Pronto soccorso, strutturato repentinamente all'inizio dell'emergenza, per accogliere nel migliore modo possibile e con tutte le cautele, tutti i pazienti positivi. «Abbiamo attivato due percorsi paralleli - continua il commissario straordinario dell'ospedale di Caserta -. Uno dedicato ai pazienti Covid che, una volta giunti al Pronto soccorso, vengono sottoposti a tampone e isolati in attesa di esito. L'altro è dedicato a tutti gli altri pazienti che hanno bisogno del Pronto soccorso, che accedono all'ospedale per altri ambienti». E proprio in questo contesto dedicato ai pazienti no Covid, gli operatori «indossano i Dpi, i dispositivi di protezione - spiega il commissario Mariano -. In realtà, i dispositivi vengono indossati anche da quelli che lavorano nei reparti normali, quelli dell'elezione». Non soltanto gli operatori indossano le cautele opportune, ma «i pazienti che hanno necessità di seguire altri percorsi, come quello oncologico, nefrologico, cardiologico, vengono tutti sottoposti a test rapidi. In caso di negatività possono ricevere la prestazione come stabilita in precedenza. Se il test dovesse risultare positivo, invece, il paziente viene invitato a tornare a casa dove viene sottoposto a tampone e da lì la verifica e la terapia opportuna».

LE VERIFICHE

È chiaro che ora, «continueranno le verifiche su tutto il personale del Pronto soccorso. Ci sono operatori che hanno già avuto due tamponi e dovranno essere esaminati una terza volta», tiene a precisare il commissario Mariano, che nei giorni scorsi ha diramato una nota inerente anche alla strategia di prevenzione su tutto il personale attivo nelle aree Covid ed emergenziali.

IL PROGETTO ABA

Intanto, parlando di terapie al di fuori di quelle per pazienti Covid, il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha avanzato una richiesta attraverso una interrogazione indirizzata al presidente Vincenzo De Luca, in cui dice: «Riprenda subito le attività del progetto Aba per i bambini speciali», ovvero dai bambini affetti da autismo. «Solo chi ha in famiglia un bimbo speciale sa quanto siano stati difficili queste settimane trascorse a casa senza terapie», scrive il Zinzi. Il consigliere pone l'attenzione sul disagio non solo delle famiglie ma anche dei terapisti, per effetto dell'emergenza Coronavirus. L'Aba deve riprendere, con le necessarie precauzioni. La Regione ripristini le condizioni per un rapido riavvio delle terapie in piena sicurezza e nel rispetto della qualità degli operatori». A dire il vero, l'Asl di Caserta in questa ultima settimana sta lavorando proprio nella direzione di ristabilire nel migliore dei modi l'assistenza ai bimbi autistici attraverso il modello Aba. Sono del 24 aprile, le due delibere sul bando per formulare le short list dei centri convenzionati. La prima dava come risultato l'aggiudicazione del servizio a sette centri della provincia. Il totale delle ore aggiudicate però è di 3.800: circa la metà rispetto a quelle necessarie a garantire l'assistenza a tutti i bambini in terapia. Occorrono infatti 7.000 ore e per questo la direzione dell'azienda Sanitaria Locale ha deciso di prorogare il bando per altri 15 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA