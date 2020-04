Una pianificazione strategica per affrontare la Fase 2: al centro dell'incontro di ieri mattina dell'unità di crisi dell'Asl di Caserta c'è stato proprio il metodo con cui avviare di nuovo tutte le ordinarie attività ospedaliere e distrettuali in provincia, adottando ogni cautela possibile. Intanto, soltanto una persona è risultata positiva al coronavirus, secondo il report ufficiale di ieri dell'Azienda sanitaria locale. Con questa, sono 416 i casi positivi dall'inizio dell'emergenza, mentre sono 145 quelli attualmente positivi, in cura presso gli ospedali o presso i loro domicili. Altre 18 persone sono guarite dall'infezione: e con queste, sono 229 le guarigioni accertate sul territorio provinciale. Restano 42 i decessi registrati, sono 217 le persone in quarantena e 2.729 quelle in auto isolamento fiduciario. Il tutto emerge dagli 8.508 tamponi processati.

LEGGI ANCHE Coronavirus, Papa Francesco e la fase 2: «Bisogna obbedire alle disposizioni perché la pandemia non torni»

«Già questa mattina (ieri per chi legge) sono stati eseguiti tamponi su tutto il personale del Covid Hospital di Maddaloni e della rianimazione dell'ospedale di Aversa - ha detto il direttore generale dell'Asl casertana Ferdinando Russo -. Abbiamo pianificato i differenti protocolli da applicare negli ospedali e per le attività distrettuali, nel segno della prevenzione e dello screening della popolazione». Una linea preannunciata nei giorni scorsi dal manager Russo che ha parlato di screening alla popolazione, scaglionato a seconda delle categorie: per questa fase, però, l'Asl attende l'ok da parte dell'ente regionale. Restando in tema di tamponi al personale sanitario non si può non fare riferimento a quanto accaduto all'ospedale di Caserta, dove quattro dipendenti del Pronto soccorso venerdì scorso sono risultati positivi al Covid 19. A proposito di questo, l'Azienda, dopo aver avvisato nei giorni scorsi che i tamponi eseguiti a tutto il personale sono risultati negativi, ha diramato un'altra nota.

LE MISURE

«Non si è trattato di un focolaio - si legge nel comunicato -, bensì di un contagio circoscritto a un gruppo ristretto di dipendenti, tutti appartenenti allo stesso reparto e allo stesso turno di lavoro, assoggettati a tampone rino-faringeo nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria predisposto dall'Azienda, attraverso l'ufficio del medico competente. I dipendenti risultati positivi al Covid 19 (un medico, due infermieri e un operatore sociosanitario, ai quali va l'abbraccio di tutta l'Azienda) avevano in precedenza effettuato più volte l'esame ed erano risultati sempre negativi». Poi si legge ancora, che «nelle ore immediatamente successive all'accertamento dei quattro casi positivi sono stati sottoposti a tampone tutti i dipendenti del Pronto soccorso. I tamponi processati nel giro di poche ore hanno dato tutti esito negativo. L'indagine epidemiologica che ne è seguita ha ritenuto poco probabile un contagio da paziente - scrivono dall'Azienda -. L'episodio verificatosi ci dice che non bisogna abbassare la guardia perché il virus può introdursi in ospedale anche attraverso soggetti asintomatici».

LE VERIFICHE

Naturalmente, chiude il comunicato dopo aver precisato che gli operatori indossano correttamente i dispositivi di protezione e vengono seguiti i protocolli dell'Istituto superiore di sanità, che «proseguirà la sorveglianza sanitaria dei dipendenti che al 26 aprile registra l'esecuzione di 1.446 tamponi e oltre 900 test rapidi, a fronte di una comunità lavorativa di 1.500 unità».

IL CONFRONTO

Si è tenuto poi il confronto sindacale tra la direzione guidata dal commissario straordinario Carmine Mariano e le organizzazioni sindacali. Al centro del dibattito il progetto incentivante diretto alle figure del comparto impegnato nelle aree di rischio Covid. Un incentivo dibattuto nei giorni scorsi: alcune sigle, infatti, ritengono tale premialità «esigua». Fatto sta che per la settimana prossima, il commissario Mariano attende proposte a riguardo delle diverse sigle coinvolte. Intanto, per il territorio, il dipartimento delle Dipendenze dell'Asl di Caserta ha attivato un servizio di sostegno psicologico telefonico e online con la finalità di fornire indicazioni e supporto «per gestire efficacemente le problematiche legate a comportamenti di dipendenza (da sostanze e/o senza sostanze) manifestato da adolescenti e giovani adulti», si legge nella nota inviata a tutti gli altri dipartimenti dell'Azienda. Tale decisione è stata presa per «il notevole incremento delle dipendenze da sostanze e/o comportamentali (giochi on line e giochi d'azzardo on line) che assurgono a modalità disfunzionale non di rado attuata per far fronte allo stress e a emozioni negative generati o esacerbati dall'emergenza sanitaria». I recapiti telefonici sono 0823.996451/53 per le dipendenze da sostanze oppure 0823.445067/78 per le dipendenze comportamentali (gioco d'azzardo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA