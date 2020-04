Finalmente qualche numero confortante compare nel report dell'Asl di Caserta. È il 107, che indica i pazienti dichiarati guariti dal coronavirus in tutta la provincia di Caserta. Con questi, altri 53 sono clinicamente guariti ma devono ancora attendere altri test per poter avere la sicurezza della guarigione. Questo non significa affatto che l'incubo non esista più. Anzi. Proprio ieri altri sei sono stati i pazienti risultati positivi al Covid 19 e c'è stato un deceduto in più a Villa di Briano, per un totale di 36 deceduti. Il totale ora dei positivi dall'inizio dell'emergenza è di 387, sebbene siano 244 i positivi attuali, ovvero quei pazienti che in questo momento sono malati e considerando il numero dei reali positivi: quelli di ieri erano 15 in meno all'altro ieri. Ci sono poi 372 persone in quarantena e 2.553 in autoisolamento fiduciario. Il tutto, emerso da un quadro di 5.348 tamponi processati in tutta la provincia.

«Considerando questi numeri, è ancora più importante restare in casa e non rischiare di espandere il contagio» commenta il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo. Intanto, il consigliere regionale Giampiero Zinzi ha diramato una nota in cui si legge: «La programmazione di una Fase2 deve necessariamente coincidere con un aumento dell'attività di screening, per questo risulta ancora più incomprensibile lo stop imposto dalla Regione sull'effettuazione dei test sierologici nei laboratori privati accreditati. La denuncia di Federlab Italia mette in luce una difformità di intervento rispetto ad altre regioni che potrebbe danneggiare i campani. Senza contare che la nostra proposta di tamponi di massa avrebbe permesso di avere un quadro completo della situazione in Campania. Se questo non rientra nelle priorità di De Luca siamo all'assurdo, è necessario estendere la platea di quei soggetti considerati particolarmente a rischio contagio per l'attività che svolgono, e in quanto tali, destinatari di test diagnostici».

LA PROPOSTA

Poi, la proposta di Zinzi: «È il caso, oltre ai sanitari, di tutte quelle categorie di lavoratori che svolgono un'attività a stretto contatto con il pubblico (come ad esempio postali, forze dell'ordine, bancari, addetti dei supermercati) tra cui anche i dipendenti comunali, i sindaci e i consiglieri comunali che si aggiungono a loro nelle attività quotidiane».

IL DIVIETO

Il discorso è che «l'attività di esami di massa prevede una programmazione attenta e constante - spiega il manager Russo -. In questo momento noi non abbiamo un dato certo e costante perché ogni giorno effettuiamo un diverso numero di tamponi su pazienti sintomatici. Per poter ragionare in massa, dovremmo programmare in modo random una stessa quantità di tamponi sulla popolazione». Sulla possibilità di coinvolgere anche i laboratori clinici privati, il direttore Russo dichiara: «I laboratori devono essere innanzitutto autorizzati dalla Regione Campania a poter svolgere i test. Detto questo, il coinvolgimento dei laboratori privati potrebbe essere dettata solo per una esigenza di capacità, ovvero un quantitativo di test da analizzare talmente alto che i laboratori della sanità pubblica potrebbero aver bisogno del supporto di quelli privati». Tra l'altro, è stata proprio l'unità di crisi Covid della Regione a rispondere ad alcune associazioni della sanità privata che si proponevano per poter processare tamponi e svolgere test al coronavirus, ovvero «di effettuare test seriologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG con la metodica del dosaggio immunometrioco quantitativo». L'unità di crisi regionale ha risposto negativamente alla richiesta: «Costituisce una seria minaccia per la compiuta osservanza delle disposizioni di contenimento e di distanziamento sociale». Inoltre il ministero della Salute sta avviando una indagine nazionale di «siero prevalenza con uno studio cross sectional che prevede screening seriologici per 150.000 soggetti divisi per sei classi di età e con la ripartizione per regione». Comunque, l'unità di crisi regionale, stando alla missiva in risposta alle associazioni della sanità privata, «ha chiesto al ministero della Sanità e all'Istituto superiore di sanità circa la possibilità dell'inizitiava annunciata, con la conseguenza che l'effettuazione dei test seriologici è inibito ai laboratori privati accreditati».

