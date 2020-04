LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 08:34

Sempre più vicina la realizzazione della struttura di Terapia intensiva nell'area adiacente all'ospedale di. Ieri, infatti, è stata ultimata la piastra in conglomerato armato con rete di ferro, alta circa 40 centimetri, su cui verrà eretto il modulo ospedaliero che ospiterà 24 posti letto. Oggi, «il cemento dovrà riposare e, se tutto procede secondo i piani, domani circa venti camion porteranno i moduli da assemblare», spiega il commissario straordinario dell'azienda ospedalieraLa Terapia intensiva, rigorosamente esterna al nosocomio provinciale, «è frutto di una valutazione generale degli ospedali Covid, una valutazione che è stata naturalmente preventiva», continua Mariano. In effetti, almeno per ora, «non c'è una eccessiva necessità di posti letto di Terapia intensiva al fuori di quelli già in uso in ospedale - continua il commissario -. È chiaro però che nell'ambito di una programmazione si debba fare la valutazione di un ulteriore supporto». Per ora, «siamo tranquilli: i numeri dei contagiati crescono ma di poco. Non siamo però in una fase recessiva, sebbene in Italia i numeri scendano seppur con lentezza», continua ancora il commissario Mariano. A ben guardare il direttore strategico dell'ospedale di Caserta non ha torto. Nella giornata di ieri, infatti, solo tre sono stati i nuovi casi di coronavirus: adRestano uguali i numeri dei deceduti, 36, e dei guariti, 107. In quarantena ci sono 350 persone, contro le 372 del 14 aprile, mentre in autoisolamento fiduciario sono 2.576 cittadini casertani. Il totale dei tamponi effettuati ad oggi è di 5.545, 197 in più rispetto a martedì. Inoltre, è notizia di ieri pomeriggio (quindi non registrata nel report ufficiale dell'Asl di ieri) che altre due persone sono state dimesse dall'ospedale Covid di Maddaloni. Intanto si attende l'esito dei tamponi per i 53 dichiarati clinicamente guariti, per avere la prova certa della guarigione. Invece, per tutti gli altri guariti, ad oggi 107, è stata avviata l'osservazione domiciliare da parte del Team Covid territoriale per una durata di quindici giorni. In questo arco di tempo i medici della rete territoriale di assistenza domiciliare dei pazienti Covid osservano e monitorano il paziente, soggetto a eventuali valutazioni di ricomparsa della sintomatologia.Nell'ambito dell'emergenza coronavirus non sono dimenticati i pazienti del dipartimenti di Salute mentale. «Valgono le stesse regole delle strutture ospedaliere - spiega il direttore sanitario dell'Asl di Caserta Pasquale Di Girolamo - I pazienti vengono trattati nel modo specifico rispetto alla patologia diagnosticata. Tutti gli operatori sono dotati dei dispositivi di protezione (Dpi) opportuni. C'è da dire però che per molti pazienti, paradossalmente, c'è meno apprensione perché già sono in regime di isolamento». In tutta l'emergenza, solo una volta è emerso un sospetto caso di paziente della Salute mentale affetto da coronavirus: «Per fortuna, il tampone risultò negativo e quindi la tensione rientrò», commenta il direttore sanitario. Intanto proprio per la Salute mentale, la direzione generale dell'Asl casertana ha dovuto revocare un bando di selezione interna per individuare gli ex articolo 18, ovvero i «facenti funzione», per l'incarico di direttore delle Unità operative di Salute mentale (Uosm) di tutta la provincia. La revoca è di un bando risalente al 2 novembre del 2016. Da allora, dopo la dimissione di alcuni vertici del dipartimento di Salute mentale, «è stato necessario eseguire la rotazione dei dirigenti, così come previsto dalla normativa», spiega il direttore sanitario dell'azienda Di Girolamo.Ora, il 26 marzo scorso, tutti gli attuali direttori delle sette Uosm del territorio casertano hanno scritto alla direzione aziendale, spiegando come, in questo momento di emergenza, l'accorpamento delle Uosm previste dall'atto aziendale e la rotazione dirigenziale avvenuta contemporaneamente nel giro di dieci giorni, come si legge dalla missiva dei direttori, «ha lasciato tutti i responsabili e le loro strutture privi delle necessarie risorse e degli strumenti per poter correttamente operare ed esercitare le proprie funzioni di ruolo». Nella lettera si legge anche che «gli utenti si sono visti privi all'improvviso dei loro consueti punti di riferimento. Utenti, quelli della Salute mentale, particolarmente fragili e complessi». Ragion per cui, per ora la direzione ha revocato quel bando di selezione interna del 2016, in attesa che possa essere indetto uno nuovo, confacente alle richieste dei direttori.