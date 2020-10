Ha raggiunto e superato ampiamente quota mille il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus nel Casertano; 131 i nuovi positivi rispetto a ieri, pari ad oltre il dieci per cento dei tamponi processati (1.245). In 48 ore si sono registrati quasi 250 nuovi contagi. Il report giornaliero dell'Asl di Caserta riporta inoltre due decessi: si tratta di un 85enne residente nel comune di Castel Volturno e di un 59enne di Mondragone, per un totale di 54 decessi da marzo. Da inizio pandemia, sono 2.500 i residenti nel Casertano ad aver contratto la malattia.

La situazione più preoccupante riguarda i comuni dei territori contigui dell'agroaversano e della fascia costiera; ad Aversa si registrano 69 casi, 73 a Casal di Principe, 83 a San Cipriano d'Aversa, 68 a Villa Literno, 76 a Castel Volturno.

Intanto proseguono in tutto il Casertano le chiusure di scuole a causa di alunni, docenti o altro personale trovato positivo; a Castel Morrone il sindaco Gianfranco Della Valle ha chiuso il locale asilo per la positività di dodici tra bimbi e insegnanti. «Il primo caso si è verificato domenica - ha spiegato il sindaco - si tratta di un'insegnante della scuola dell'infanzia, successivamente abbiamo avuto altri contagi: tutti e solo relativi alla scuola dell'infanzia. Per questo ho ritenuto opportuno chiudere l'intero edificio. Il plesso resterà chiuso anche nei prossimi giorni in attesa dell'esito dei tamponi somministrati ai bambini che frequentano la scuola dell'infanzia».

Scuola elementare chiusa su decisione del sindaco Antonio Russo fono al 13 ottobre anche a Carinola, sempre per alcune positività. Ad Aversa è stato chiuso per la sanificazione l'istituto Alfonso Gallo, perché alcuni studenti sono entrati in contatto con persone positive; la scuola dovrebbe riaprire domani.

