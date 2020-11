Cala il numero dei nuovi contagiati al Coronavirus nel Casertano: 464 i casi emersi nelle ultime 24 ore (ieri erano 737), anche se è drasticamente diminuito anche il numero dei tamponi processati, che sono 1725; è infatti rimasta sostanzialmente invariata la percentuale, riscontrata nei giorni scorsi, del 30% dei tamponi risultati positivi.

I dati emergono dal report giornaliero dell'Asl di Caserta, che attesta anche un ulteriore decesso (96 da inizio pandemia) Quasi 600 i casi ad Aversa (595) mentre nei due comuni zona rossa la curva dei contagi non fa registrare una crescita esponenziale: 27 i nuovi positivi a Marcianise (422 in totale), 12 ad Orta di Atella (399 complessivi). Intanto a Caserta chiudono, per diverse positività emerse tra i dipendenti comunali, gli uffici dei Servizi Demografici della ex Caserma Sacchi, in via San Gennaro nella frazione Falciano; i locali verranno sanificati e poi riapriranno.

