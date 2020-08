Lei positiva al Covid-19 ma il marito e le figlie no. La dirigente scolastica dell'istituto scolastico superiore «Don Gnocchi» di Maddaloni, Annamaria Lettieri è contagiata dal Coronavirus. Ritornata da Ischia solo la scorsa settimana, la preside si è subito sottoposta a un test sierologico risultato negativo.

Non contenta, e per questione di sicurezza sia per lei sia per i familiari ma anche per il corpo docente e gli operatori della sua scuola, ha deciso subito, insieme al marito, ex direttore sanitario dell'Asl di Caserta, Arcangelo Correra, di sottoporsi al tampone che è risultato positivo. Lo scorso lunedì ha incontrato presso l'ufficio della sua scuola, che dirige da qualche anno, alcune persone che avevano chiesto un appuntamento. Si trattava, soprattutto, di genitori degli alunni delle prime classi. Durante gli incontri ha assunto tutte le misure di sicurezza, indossando sempre la mascherina e non sapendo ancora del contagio.

La Lettieri, nella stessa giornata di lunedì, ha fatto un giro per le aule, cercando insieme ai collaboratori dell'istituto soluzioni per la collocazione degli alunni, da organizzare per il primo suono di campanella del nuovo anno scolastico. Subito dopo aver saputo della sua positività ha allertato le autorità competenti sanitarie e scolastiche ed è partito, su disposizione dell'Asl di Caserta, il protocollo che prevede una sanificazione straordinaria di tutti i locali del liceo psicopedagogico di via Cupa, dislocato alla periferia della città calatina. La preside ha trascorso due settimane a Ischia, ma è possibile che il contagio sia avvenuto al suo rientro a Maddaloni. Le figlie, che hanno trascorso le loro vacanze in Grecia, sono negative al tampone. La notizia della positività della dirigente scolastica del «Don Gnocchi», ufficializzata nel bollettino dall'Unità di crisi regionale di ieri mattina, ha lasciato senza parole quanti la conoscevano e, soprattutto, l'intera popolazione scolastica.



Numerosi i messaggi di vicinanza veicolati attraverso i social. «Sono preoccupato - dice il sindaco di Maddaloni,- ma credo che tra qualche settimana la situazione rientrerà. Voglio essere fiducioso ed è per questo che bisogna solo far slittare il rientro a scuola ai primi di ottobre, come si faceva tanti anni fa. A metà settembre, sono convinto che tutto questo sarà solo un brutto ricordo. Ora stanno rientrando tutti dalle vacanze, soprattutto all'estero, ed è per questo che c'è un boom di contagi. Sono vicino alla dirigente scolastica del liceo Don Gnocchi che uscirà vittoriosa da questa brutta vicenda che l'ha vista protagonista».

Nella giornata di ieri, sempre a Maddaloni, è risultato positivo al Coronavirus anche un bambino di sei anni, mentre i due genitori sono negativi al tampone.

