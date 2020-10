«Fondamentale il rispetto delle misure anti Covid. E, nel frattempo, importante anche sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale. Ecco perchè abbiamo già iniziato a vaccinare bambini, personale sanitario e pazienti delle Rsa». Parole del direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo. «Per ora i numeri parlano chiaro. I nuovi casi ci sono, ma degli ottocento contagi attuali sono soltanto in 45 quelli ricoverati, senza contare il tasso di letalità molto basso che abbiamo registrato in questi mesi di emergenza», continua il manager. I decessi infatti sono fermi a 49 e sono stati 48 per diversi mesi, considerando che a fine giugno erano 45.

Stando al bollettino dell'azienda sanitaria, ci sono altri 21 positivi e 45 guarigioni accertate. In totale, dunque, dall'inizio dell'emergenza sono 1891 i contagi nel casertano di cui 733 attuali. I 21 nuovi positivi emergono dall'analisi di 913 tamponi nelle ultime 24 ore prima della pubblicazione del report. «Quello che deve far sperare è il numero bassissimo di posti letto occupati nella Terapia Intensiva - continua Russo -. Nonostante ciò, è nostro compito garantire il massimo dei posti letto per l'ondata più critica del contagio. Potenzialmente abbiamo duecento posti letto da poter rendere disponibili. tante le soluzioni: accorpare reparti, utilizzare presidi e case di cura accreditate. Possiamo mettere in atto diverse soluzioni per f ar fronte ad un momento di alta emergenza».

Sui dati relativi alle persone infette, il manager ragiona così: «Al momento degli ottocento positivi attuali soltanto 45 sono ricoverati. Il che vuole dire che il 5 per cento ha necessità di ricovero. Mantenendo questa proporzione, se dovessero essere necessari i duecento posti letto, ciò significherebbe che ci sono almeno cinquemila contagi. Un picco elevatissimo rispetto all'attuale andamento». Detto ciò, il direttore sottolinea: «Il controllo del contagio deve essere fatto da tutti noi, rispettando le misure anti Covid e facendo attenzione ai nuovi comportamenti da assumere. Se dovessero continuare gli assembramenti o non si dovesse portare la mascherina o non si rispettasse la distanza, il sistema di contenimento salterebbe. Da parte nostra - spiega il direttore dell'Asl casertana - noi abbiamo il compito di rendere quanto più efficace il sistema sanitario soprattutto in risposta a una domanda ancora più complessa, perché non esiste soltanto il contagio da Coronavirus. Esistono tante altre necessità anche molto importanti dei pazienti che non possono essere ignorate nè possono passare in secondo piano».



A proposito di altre patologie, in questo momento quella da tenere più sotto controllo è l'influenza stagionale. «È stato osservato che chi è stato sottoposto al vaccino antinfluenzale ha una immunità più vasta, anche in caso di infezione da Covid. Inoltre, è chiaro che ci sono sintomi influenzali legati alla stagione più fredda che potrebbero essere fraintesi e letti come sintomi del Coronavirus. Fare il vaccino significa essere più sicuri nella diagnosi».

L'Asl di Caserta ha cominciato a vaccinare, così come anticipato nelle scorse settimane. «Abbiamo iniziato con i bambini, con il personale sanitario, che verrà monitorato particolarmente, e con i pazienti delle Rsa, oltre gli operatori che vi lavorano naturalmente», spiega il diretore Russo. Per sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione, poi, la direzione dell'azienda sanitaria casertana ha organizzato un track itinerante che girerà per la provincia per erogare la vaccinazione a più cittadini possibili.

