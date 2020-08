© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri 17 positivi al Coronavirus: questa la notizia che emerge dal report ufficiale dell'Asl di Caserta pubblicato ieri.In tre giorni, dunque, l'azienda sanitaria casertana ha accertato quasi 90 casi positivi in più, prevalentemente relativi a persone che hanno comunicato il loro rientro in territorio provinciale dopo aver trascorso il periodo di vacanze fuori zona. Per fortuna, la stragrande maggioranza di questi nuovi positivi è asintomatica o con sintomi molto lievi, così come ha detto ufficialmente il manager generale dell'Aslproprio in queste giornate. Riattivati, infatti, a pieno regime i Team Covid che prima di agosto si erano dedicati principalmente al follow up di persone guarite o non ancora negativizzate ma senza sintomi importanti. Ora i medici delle squadre del territorio sono di nuovo all'attacco, prendendo in carico a livello domiciliare i nuovi pazienti.Dall'inizio dell'emergenza i casi positivi al Covid in provincia sono 847, di cui 235 positivi attuali. Numeri che ricordano i mesi più caldi della pandemia vissuta nel Casertano, tra aprile e maggio. È stata registrata anche una nuova guarigione e ora il totale dei guariti è 565. In aumento, naturalmente, anche i cittadini messi in quarantena obbligatoria perché a contatto diretto con pazienti positivi: i cittadini in isolamento ora sono 444. In una giornata sono stati effettuati e processati 613 tamponi: il totale dei tamponi esaminati dall'inizio dell'emergenza è 50.201.Tra i tamponi effettuati in quest'ultimo mese, ci sono anche quelli che i ragazzi del centro socialehanno destinato ai circa cento ospiti dello Sprar casertano. Tre gli esiti positivi emersi dallo screening del centro di accoglienza: due operatori del centro sociale e un ragazzo ospite dello Sprar. Ad oggi, soltanto uno degli operatori è ancora contagiato ed è ricoverato al Covid hospital di Maddaloni, per fortuna in condizioni stabili. «Come associazione che gestisce il progetto di accoglienza Sprar/Siproimi del Comune di Caserta, ci siamo attivati nel periodo post lockdown per garantire, agli oltre 100 richiedenti asilo e rifugiati beneficiari, uno screening completo, volto a garantire la sicurezza di operatori, beneficiari e a quella parte di società che giornalmente entra in contatto, tramite le tante attività svolte, con i ragazzi del progetto - scrivono in una nota gli operatori dell'associazione di volontariato -. Nel pieno del caos creato dai rientri dall'estero, molti nuovi casi, quasi tutti asintomatici, che hanno intasato i canali diretti per l'accesso ai tamponi, visto il numero elevato di richieste. Una volta contattati dall'Asl, abbiamo deciso di assumerci un'ulteriore responsabilità, organizzando i tamponi presso i nostri uffici, così da sgravare il Centro Covid da un ulteriore carico di lavoro e in modo da tutelare la salute di tutti il più possibile, dando un appuntamento ai beneficiari in luogo da loro conosciuto e molto vicino alle loro abitazioni, in modo da ridurre al minimo le possibilità di eventuali nuovi contagi. L'organizzazione è stata scrupolosa - tengono a precisare gli operatori -: un punto di ritrovo all'aperto, delimitato e con sedie distanziate l'una dall'altra, un accesso per il tampone concesso a una persona per volta, all'interno dell'ufficio, in modo da garantire la privacy e non creare apprensione tra chi abita nei pressi degli uffici. Una volta terminati i tamponi, abbiamo predisposto la sanificazione dei locali interessati. Oggi siamo felici di poter dire che il rischio di diffusione Covid, tra le persone interne al progetto, è ridotto al minimo. Tutti i 18 tamponi sono risultati negativi, nessun nuovo contagio, costante il miglioramento dell'operatore ricoverato, e sempre più vicina la guarigione degli altri due positivi.