Quarantotto nuovi casi: è il numero più alto mai registrato dal report quotidiano dell'Asl casertana. In particolare, secondo l'aggiornamento di ieri, i casi positivi attuali di Coronavirus sono 187, dai 139 del giorno precedente. Nessun guarito e nessun decesso, stando allo stesso report, che evidenzia anche nuovi cittadini in quarantena obbligatoria, ad oggi 390.

Il numero dei contagi totali dall'inizio dell'emergenza ad oggi, dunque, è 798: la situazione generale è emersa da 49.273 tamponi effettuati e analizzati fino ad oggi. Sono 28 i casi ad Aversa secondo l'Asl che riporta i dati di ieri, ma il sindaco Alfonso Golia ha già dato comunicazione di 30 casi certi. Poi, leggendo sempre il grafico dell'Asl casertana, sono 15 io casi positivi a Teverola, 20 a Roccamonfina, 15 a Caserta e 9 a Lusciano. Il resto dei comuni per ora si mantengono al di sotto della decina dei casi, ma la situazione provinciale non sembra arrestarsi. Come ha dichiarato nei giorni scorsi il direttore generale dell'Asl Ferdinando Russo, è possibile che l'aumento dei contagi avverrà fino a che ci saranno rientri in provincia. Dunque, fino alla fine di agosto e ai primi giorni di settembre, si assisterà ad una nuova ondata, non inaspettata per come ha commentato lo stesso manager dell'azienda sanitaria casertana.

Occhio di riguardo su Aversa, dove il sindaco Alfonso Golia ha siglato un'ordinanza con cui dispone la chiusura del locale commerciale il cui titolare è risultato positivo al Covid. «Al momento - scrive in un post il sindaco di Aversa - ci è stata comunicata la positività di un nuovo tampone. I casi attivi in città dunque sono 30. Voglio ringraziare i volontari della Protezione civile comunale, coordinati da Luca Abate, impegnati ieri e oggi in una campagna di sensibilizzazione per il rispetto dell'ordinanza sull'uso della mascherina. E ringrazio anche le forze dell'ordine scese in strada. Come già detto più volte è fondamentale che ognuno faccia la sua parte comportandosi responsabilmente, in famiglia, in strada, nei locali». Molti dei nuovi positivi sono vacanzieri che sono rientrati da località ad alto rischio. Comunicato il rientro, gli stessi vacanzieri sono stati sottoposti agli esami e ai tamponi, risultando quindi positivi.



Tra i tanti comuni, comedove è positivo un ragazzo di 15 anni, è successo anche a, che dopo diverso tempo di zero contagi, ha un nuovo positivo: «Come potete vedere bisogna mantenere alta l'allerta - scrive il sindaco Nicola Affinito - dopo settimane di dati stazionari, i contagi si fanno risentire seppur con sintomi più lievi. Ho avviato le procedure come da protocollo e ho contattato i familiari della persona contagiata che è in buone condizioni essendo asintomatica. Il contagio molto probabilmente è avvenuto a causa di un viaggio all'estero (organizzato in tempi non sospetti). La persona contagiata responsabilmente al suo rientro si è messa in quarantena in attesa dell'esito del tampone, inoltre il medico di base e i responsabili del Dipartimento Prevenzione hanno prescritto l'isolamento fiduciario».