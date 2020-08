La curva dei contagi non è stata mai così alta: 307 i positivi attuali, secondo il report dell'Asl di Caserta che ieri ha pubblicato il dato dei nuovi 33 positivi al Coronavirus. Sono 919 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. Nessun deceduto e nessun guarito. I numeri però restano alti: causa, i rientri dei vacanzieri dalle zone a più alta contagiosità.

Secondo il report, sono 616 i tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore, da cui emergono i nuovi 33 positivi. Nel giro di una settimana, circa 150 positivi in più e la curva non si appresta a fermarsi. Guardando il grafico pubblicato dall'Asl casertana si vede chiaramente come quest'ultimo sia il dato che ha portato la linea rossa dei contagi a un più alto livello. Intanto a Maddaloni è risultato positivo un bambino di sei anni rientrato dalla Croazia con la propria famiglia. Sempre a Maddaloni è risultata positiva il dirigente scolastico del liceo «Don Gnocchi». A Santa Maria a Vico i dipendenti comunali sono stati sottoposti a screening con test sierologici. In aumento anche i positivi nel capoluogo di provincia: a Caserta salgono a 34 gli infetti da Covid 19. Sono alti tutti i numeri della provincia: sono 10 i contagiati del comune di San Cipriano d'Aversa, mentre 9 sono a San Felice a Cancello; per fortuna fermi a 23 quelli di Roccamonfina.



Intanto, si torna a parlare dell'apertura delle scuole. E a farlo il governatore della Campania, in una diretta sui social. «Stiamo verificando - dichiara il presidente della Regione - che i problemi sono aperti e non risolti. Siamo preoccupati sui test al personale scolastico, misurazione della temperatura, trasporto scolastico, problemi delle aule. Non è possibile aprire con una percentuale elevata di personale scolastico che non si è sottoposta al test sierologico. Abbiamo 200mila dipendenti tra scuole pubbliche e private: se vogliamo dare sicurezza alle famiglie dobbiamo garantire che il personale sia stato controllato. In Campania stiamo acquistando 1500 termoscanner che daremo gratuitamente alle scuole per la misurazione della temperatura agli alunni. Non sappiamo se vi sono aule sufficienti per garantire il distanziamento. In Campania abbiamo un deficit di 36mila posti per gli alunni. Se non abbiamo le condizioni di sicurezza non riapriremo le scuole».

Nel frattempo, dal 24 agosto l'Asl di Caserta ha avviato il piano Scuola Sicura: si tratta di uno screening promosso a tappeto per tutti gli insegnanti e il personale Ata che possono rivolgersi al dipartimento di Prevenzione collettiva dell'Azienda sanitaria o al proprio medico di famiglia per poter essere sottoposti al tampone. Naturalmente lo screening è su base volontaria da parte degli operatori scolastici. In concomitanza, le famiglie sono invitate a sottoporre i propri figli alla vaccinazione antinfluenzale per evitare il dubbio diagnostico circa i sintomi del Coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 12:06

