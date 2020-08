Continua la conta dei contagi da Covid-19 dei cittadini casertani che rientrano dalle vacanze. Due persone di Marcianise, tornate dalla Sardegna, sono risultate positive, così come un cittadino di Santa Maria Capua Vetere. Di quest'ultimo parla il sindaco di Santa Maria, Antonio Mirra, che dichiara «L'Uopc dell'Asl di Santa Maria Capua Vetere ci ha comunicato la positività del tampone effettuato ad un nostro concittadino; si tratta di un 50enne di rientro dall'estero, attualmente in isolamento fiduciario, rispetto al quale l'Asl ha già effettuato la ricostruzione della rete di rapporti. Al momento sono cinque i cittadini positivi».

Nella giornata di ieri l'Asl di Caserta non ha pubblicato il consueto report quotidiano che fotografa la situazione provinciale del Coronavirus. Ciò che mantiene alta l'allerta in terra di lavoro sono a ogni modo i microfocolai estivi che sono esplosi in provincia dopo settimane di dati assolutamente incoraggianti sotto il fronte dei contagi. I comuni più colpiti dall'impennata di casi che sta interessando tutto il Paese, in terra di lavoro sono Aversa, Caserta e Roccamonfina. Anche in altri Comuni, sta però aumentando il numero di cittadini affetti da coronavirus. A Villa di Briano i contagiati sono saliti a sette. Il sindaco Luigi Della Corte ha reso noto che «si tratta di un caso legato ai precedenti, dunque già era in quarantena, in attesa di tampone. Questa situazione inedita, innescata dal rientro dalle vacanze - ha detto Della Corte -, potrebbe continuare a crescere col rientro di ulteriori vacanzieri e con i relativi contagi di congiunti e persone che entrano in contatto con essi. Invito pertanto i cittadini a mantenere comportamenti prudenti, lavare spesso le mani, usare disinfettanti per le mani e indossare la mascherina correttamente».



Ultimo aggiornamento: 12:00

Intanto, resta incerta la situazione del liceo Don Gnocchi di Maddaloni, la cui dirigente scolastica risultata positiva al Coronavirus dopo il rientro dalle vacanze. L'istituto è stato sanificato prima che emergesse la positività della preside: ragion per cui ora l'Asl casertana ha disposto una nuova sanificazione degli ambienti. Nel frattempo si teme la nascita di nuovi focolai e continuano a tappeto i controlli dei locali e dei bar della movida. Come è accaduta a Casapulla, dove è stata disposta la chiusura per 5 giorni e multa da 400 euro per un bar per la violazione delle norme anti-Covid. La sanzione è stata comminata dagli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere che nella serata di venerdì hanno effettuato una serie di controlli alle attività commerciali per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza, in particolare riguardanti l'obbligo di mascherina ed il distanziamento interpersonale. Al loro arrivo nel locale dell'Appia, i poliziotti hanno trovato i clienti accalcati a bere e ballare. Tutto senza l'uso di dispositivi di protezione individuale. Farfugliate giustificazioni e «fuggi fuggi» generale alla vista degli agenti che hanno così eseguito il provvedimento di chiusura temporanea del locale e sanzionato il titolare per le violate prescrizioni atte al contenimento dell'epidemia.