«Un uomo d'oro, di grande umanità, che ha dato tutto per il lavoro, l'Asl, la comunità. Un martire del Covid come tutti gli altri medici e operatori sanitari che hanno perso la vita in questi mesi. Orgoglio della nostra terra, un eroe». Parole di colleghi, sindaci e amici del dottor Modesto Iannattone, responsabile dell'Uopc (Unità Operativa Prevenzione Collettiva) del distretto sanitario di Teano, morto tre giorni fa a 65 anni in un ospedale di Napoli. Era stato in prima linea fino al momento in cui ha avvertito l'arrivo inequivocabile dei primi sintomi, nel tracciare e fronteggiare - in stretta collaborazione con i vari comuni - l'espandersi del contagio nella sua zona.

Il dottor Iannattone era risultato positivo al Covid nei primi giorni di novembre, insieme a gran parte dei colleghi e collaboratori dell'ufficio a Teano. Ma anche in quei giorni non si era risparmiato, dando sostegno e contributo per cercare di risolvere le richieste di aiuto e consigli che arrivano via telefono dalle persone in difficoltà. Lo dimostra una testimonianza che arriva da Galluccio: «Non sapevamo come dare una mano a un nostro amico, positivo al covid, che viveva da solo in casa affermano alcuni residenti del piccolo centro ai confini con il Lazio era di domenica mattina, e nessuno ci rispondeva al telefono. Una brutta sensazione, ci sentivamo abbandonati. Al primo tentativo la voce del dottor Iannattone ci ha però ridato un minimo di speranza e fiducia nel continuare a ricercare e finalmente trovare l'intervento necessario. Il giorno dopo ci ha richiamati per sapere come andava la situazione, ma si percepiva che non era al massimo della forma. Disse che era a letto e gli faceva un poco male la gola. Poi dopo un mese la tragica notizia che ci ha tolto letteralmente il fiato. Si era preoccupato di noi nonostante i problemi che avvertiva. Difficile dimenticare un gesto del genere».

Prima del trasferimento a Teano nel 2014, il medico era stato per sei anni, a partire dal 2008, negli uffici dell'Asl a Mignano Montelungo, impegnato sempre nei settori della sanità pubblica e igiene degli alimenti. Davvero toccante il ricordo di una sua collega, la dottoressa Giulia Verrengia: «Ho perso un fratello, un amico, oltre che uno straordinario collega afferma commossa mi è stato vicino in alcuni momenti difficili della mia vita, sempre collaborativo, con quel contagiante sorriso che lo contraddistingueva. Non si è mai risparmiato sul lavoro, infaticabile, pronto a dare sempre una mano, fino alla fine. Profondamente legato a questo territorio, amava tantissimo la sua famiglia. Una persona e figura davvero insostituibile».

Il medico (tutti lo conoscevano come Tino) viveva a Caianello. Tra i primi ad esprimere cordoglio il sindaco Lamberto Di Caprio: «Il Covid ha portato via il dottore Modesto Iannattone, un uomo buono, generoso e altruista. Dallo scorso marzo era sceso in campo come un vero combattente, non risparmiandosi. Nonostante il carico di lavoro, è sempre stato disponibile e collaborativo verso la comunità stando in prima linea a combattere questo virus che, ormai, ha riempito le nostre giornate. Esempio di grande umanità che ci ha donato».

Dolore anche a Galluccio: «Il dottor Iannattone sottolinea il sindaco Franco Lepore ha frequentato le scuole elementari da noi poiché il papà era uno stimato carabiniere nella locale stazione. Tutti lo apprezzavano e hanno seguito la sua carriera. Abbiamo sempre sentito il legame e la vicinanza che aveva con questi luoghi, dove tornava sempre con piacere e spesso ricordava gli episodi simpatici dell'infanzia. Mancherà a tutti. Un abbraccio e la vicinanza dell'intera cittadinanza alla famiglia».

