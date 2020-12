La saturazione è ancora «ballerina» e nelle chat con il medico di riferimento del team covid lamenta tutt'ora «fame d'aria» e dolori muscolari, ma il distretto sanitario lo ha autorizzato a «lasciare l'isolamento» applicando la linea guida dell'Istituto superiore di Sanità, secondo la quale, al 21 giorno dal primo tampone positivo al cov-19, e dopo un minimo di sette giorni senza sintomi, il paziente può tornare in società. Vincenzo (il nome è di fantasia), 45 anni, racconta la sua storia a Il Mattino ieri quando, alle 14 circa, apprende che l'ultimo tampone - eseguito il 4 dicembre - dà ancora esito positivo. Eppure, già da due settimane, ha già ricevuto dall'Asl l'autorizzazione a «uscire». Il certificato reca la dicitura «riferita l'assenza di sintomatologia correlata da almeno 7 giorni» ma il 45enne è arrabbiato perché sostiene di non aver mai «riferito» di essere diventato asinomatico e mostra la chat in cui ha scritto al medico del covid team «di avere l'affanno» e una saturazione spesso ancora bassa.

«Ho visto la morte in faccia - racconta - dopo il primo tampone positivo, il 24 di ottobre, ho avuto febbre a 39 fino al 7 novembre, dolori lancinanti al petto, alle gambe, la bombola dell'ossigeno accanto a me. È venuta anche un'ambulanza, ma non mi hanno voluto ricoverare. Se non avessi avuto la forza d'animo di contattare quotidianamente il team covid, avrei dovuto aspettare la loro chiamata ogni 4 giorni. Credo siano oberati di richieste, ma devo anche dire che sollecitati poi mi hanno sempre risposto e ho ricevuto anche delle videochiamate di controllo. Il team covid è venuto a visitarmi una sola volta, il 7 novembre; eseguirono un prelievo per emogas, la saturazione era a 85, ma comunque non mi hanno ricoverato. Ho continuato a comunicare con loro finora, trasmettendo il mio stato ancora sintomatico». Ciononostante, dal distretto Asl è arrivato il certificato di fine isolamento. «Voglio evidenziare - continua Vincenzo - che la fine isolamento è dichiarata dal 19 novembre, quando ero nel pieno delle cure e dei sintomi. Ho effettuato un tampone il 30 ottobre e un altro il 4 dicembre di cui solo ieri mi è stato comunicato l'esito positivo. Ho ancora dolori, affanno. E, nonostante tutto questo, mi autorizzano ad andare in giro. È assurdo. Non uscirò finché non sarò del tutto asintomatico e il tampone non sarà negativo. Non intendo diventare un pericolo per altre persone; non auguro nemmeno al mio peggior nemico di passare ciò che ho passato io».

Ma andiamo al cortocircuito che sembra esserci stato tra il team covid, che a quanto pare conosce le condizioni del 45enne, e il dipartimento di prevenzione uopc che, applicando alla lettera le direttive dell'Iss, ha firmato il certificato con cui «libera» il 45enne. Come spiega Vincenzo Iodice, responsabile per l'Emergenza covid per la provincia di Caserta, «In assenza di sintomi da almeno sette giorni, l'Iss ritiene clinicamente guarito il paziente per cui viene autorizzato a lasciare l'isolamento. L'assenza di sintomi la si certifica anche attraverso un triage telefonico in cui al paziente vengono poste domande sul suo stato di salute. Si è invece obbligati a esibire il certificato di avvenuta negativizzazione, come da Dpcm, per il rientro al lavoro in caso di contratto di dipendenza». Tutto chiaro, dunque, almeno in teoria, visto che non sempre la pratica è così lineare. La storia di Vincenzo evidenzia falle «comunicative» del sistema e non è neanche un caso isolato. Altri pazienti covid curati a domicilio lamentano, sia nel Casertano che nel Napoletano, situazioni del genere. E non sono questi i soli aspetti che denunciano. Curarsi a casa può infatti comportare un salasso.

Non solo la sensazione di «abbandono», la paura di non stare ricevendo tutte le cure necessarie di fronte a un virus che ha messo in ginocchio il mondo, ma anche la beffa di dover pagare per le cure. «Non mi hanno ricoverato nemmeno quando avevo la saturazione a 85. Forse anche per questioni economiche, chissà. In tutto avrò speso finora quasi 500 euro» spiega Vincenzo. «Mi hanno prescritto in totale circa 30 fiale di Urbason, medicinale non prescrivibile, così come sono stati a mie spese i costi dei vari integratori». E poi c'è un problema di assistenza, visto che non tutti sono in grado di farsi le punture da soli ed è difficile che parenti e amici accettino di far visita a una persona malata di covid che potrebbe contagiarli. «Nessuno dall'Asl viene a farti le punture a casa, - spiega - Io sono riuscito a curarmi grazie a un mio amico che rischiando in prima persona è venuto a casa a farmi le siringhe. Non so come avrei fatto senza di lui a somministrarmi le fiale: gli devo tanto, ma non credo che situazioni del genere non possano basarsi solo sulla solidarietà».

Negativa, per Vincenzo, anche l'esperienza con la app Sinfonia e Covid attivata dalla Regione Campania per consentire ai cittadini di ricevere sul proprio smartphone l'esito del tampone. «Essendo residente in un'altra regione, ma domiciliato a Lusciano, non mi dà la possibilità di visualizzare il mio risultato sebbene il test me lo abbia somministrato la Asl locale», conclude.

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA