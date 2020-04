«Il modulo di Terapia Intensiva è stato realizzato. Mancano le strumentazioni interne e gli arredi: entro la prossima settimana verrà completato». A dirlo è il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta Carmine Mariano che in questi giorni sta elaborando anche il piano dell'organico che lavorerà all'interno del modulo. «Si tratta di figure professionali già attive all'interno dell'ospedale - dice il commissario -. Stiamo lavorando per pianificare il lavoro per poi passare alla fase di trasloco dei pazienti Covid all'interno del modulo. Per questo trasferimento, ci stiamo adoperando per avere biocontenitori».

Procede in avanti, dunque, la macchina organizzativa dell'azienda ospedaliera per attivare il modulo di Terapia Intensiva in cui saranno predisposti 24 posti letto. Ad oggi, non ci sono pazienti Covid gravi, ma risultano quindici con infezione da Coronavirus ricoverati in degenza.

Detto questo, c'è solo un caso positivo in più secondo il report ufficiale dell'Asl di Caserta, per cui ora sono 415 i contagiati dall'inizio dell'emergenza nella provincia di Caserta. I positivi attuali, cioè coloro che in questo momento vengono seguiti e trattati in quanto positivi al Coronavirus, sono 162. In aumento i guariti che ora sono 211, mentre i decessi risultano 42. Le persone in quarantena ora sono 244 mentre quelle in auto isolamento fiduciario sono 2718. Tutto il quadro emerge da 8337 tamponi processati.

Anche nella giornata di ieri ha fatto discutere la vicenda di venerdì legata all'ospedale di Caserta circa i quattro dipendenti del Pronto Soccorso risultati infetti. Per fortuna, stando alle notizie diramate dall'azienda, non ci sono altri positivi, a quanto si evince dall'analisi di tutti i dipendenti scattata dopo la notizia di positività del medico, dei due infermieri e dell'oss.

LA FASE II

Ora, però, ciò che desta preoccupazione è la fase II, ovvero quella in cui tutti i nosocomi e i distretti sanitari dovranno tornare alla normalità delle proprie attività. Ecco perchè i sindacati chiedono maggiore controllo degli accessi dei pazienti e delle loro famiglie, oltre ad una maggiore attenzione sulla dotazione l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione per gli operatori sanitari. E si inizia a parlare del pericolo rappresentato dai pazienti asintomatici'. «Bisogna aumentare controlli e monitoraggi dei pazienti - avverte Nicola Cristiani, delegato alla Sanità della Cisl di Caserta - In un momento in cui i cittadini sono più liberi di usufruire di ospedali e distretti, è più facile che possa avvenire il contagio, specialmente in presenza di un asitnomatico. In particolare proprio nei distretti dove non c'è portierato o personale di controllo bisogna fare più attenzione. Invito le direzioni delle due aziende a fare attenzione a questo, soprattutto in vista della fase II».

GLI ASINTOMATICI

Della stessa opinione è anche Chicco Massa, rappresentante aziendale all'ospedale caserta dell'Anaao. «Il nemico' può venire silenziosamente: si tratta del paziente asintomatico - dice il direttore dell'Uoc della Day Surgery polispecialistica e della Chirurgia a ricovero breve Massa -. E' necessario considerare ogni paziente un potenziale vettore della malattia. Quindi sarebbe utile cambiare atteggiamento fisico' verso il paziente e la sua famiglia in fatto di cautele e prevenzione, in modo da evitare il rischio focolaio e contagio intraospedaliero. In virtù di questo, è necessario anche controllare tutti gli accessi al nosocomio ed evitare anche il rischio contagio agli operatori sanitari già sottoposti a rischio per l'assistenza ai pazienti Covid». Un rischio che purtroppo può costare caro a chi, come i quattro dipendenti del Pronto Soccorso di Caserta, può venire infettato dal Coronavirus. Un rischio che ad oggi è bene riconoscere e premiare. Già la direzione dell'azienda Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ha deliberato la settimana scorsa un progetto incentivante proprio per questi operatori, in particolare quelli del comparto. Misura che ha trascinato non poche polemiche da parte dei sindacati circa una possibile insufficienza, esiguità dei fondi destinati a tale scopo. Ecco perchè la direzione dell'ospedale ha convocato in videoconferenza tutte le sigle sindacali proprio per fare il punto della questione e d eventualmente individuare quei lavoratori destinatarie di tale inventivo. Si parlerà sempre di premialità nell'incontro che si terrà sempre nella giornata di oggi presso la Regione Campania, che ha come oggetto «il riconoscimento premialità operatori sanitari Covid 19». Sono sedici le sigle sindacali che interverranno all'incontro dell'ente regionale, convocato dal direttore generale per la Tutela della Salute Antonio Postiglione. Sarà questo incontro decisivo sia per l'azienda ospedaliera che comunque ha già pensato al progetto incentivante, sia per l'Asl di Caserta che attende proprio le indicazioni regionali in materia di premialità dedicato al personale impegnato nelle aree Covid.

