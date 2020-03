Altri tre casi positivi al Coronavirus nel casertano. E' arrivata ieri, nel tardo pomeriggio, la notizia dalla Regione Campania dell'esito positivo dei tamponi svolti su tre pazienti, due originari di Bellona e uno di Cesa. Sembrerebbe che siano entrati in contatto con persone provenienti da Milano. «Non esiste un Caso Caserta - spiega Maurizio Di Mauro, direttore dell'ospedale di Colli, che riunisce Monaldi, Cotugno e Cto -. Si tratta ancora una volta di importazione del virus. Non esiste il focolaio autoctono del Coronavirus, cioè la presenza sul territorio del Covid 19, ma i casi positivi sono sempre casi di emigrazione». I tre pazienti risultati positivi stanno bene, non hanno sintomi importanti, se non quelli regolari dell'influenza.

Stanno bene

LEGGI ANCHE Coronavirus, un caso a Cesa: il sindaco chiude le scuole

Per ora, sono ognuno nella propria abitazione e per ora, proprio per assenza di sintomi importanti, non si parla ancora di ricovero. Negativa, invece, la verifica al Coronavirus della donna ricoverata all'ospedale di Sessa Aurunca, originaria di Sparanise. Intanto, anche all'ospedale di Caserta resta alta l'attenzione. Sei i pazienti monitorati, di cui si attende l'esito del tampone nella giornata di oggi. Due di questi, dai sintomi più articolati come difficoltà respiratoria e Broncopolmonite, sono ricoverati in isolamento nel reparto di Malattie Infettive. Stando a quanto trapela dalla corsia, uno di questi pazienti è una docente che è stata di recente in Cina e che, una volta tornata, avendo sintomi influenzali, ha deciso di sottoporsi al tampone.

Al Pronto soccorso

Oltre questi, ci sono altri quattro pazienti ricoverati nelle stanze adibite all'isolamento nel Pronto Soccorso del Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (vale a dire i locali prima dedicati al pronto Soccorso pediatrico, ora trasferito al primo piano), che non ha mai cessato l'attività in tutto l'arco della giornata. I quattro pazienti del Ps presentano sintomi molto blandi: sempre stando a quanto si vocifera ufficiosamente, alcune di queste persone hanno chiamato il 118, ma la Centrale operativa «non ha filtrato la chiamata». Ragion per cui hanno deciso di recarsi direttamente al pronto Soccorso. Una volta qui, alcuni di loro hanno cercato accoglienza nella tenda allestita dalla Protezione civile, ma non hanno trovato nessuno al suo interno, rivolgendosi quindi al Pronto Soccorso. «Come Cisl, invito il commissario straordinario dell''azienda ospedaliera a velocizzare i tempi per l'organizzazione del personale, con duvuti kit di prevenzione, e la strumentazione necessaria affinchè la tenda possa essere quanto prima attiva garantire l'isolamento dei pazienti sospetti', così come previsto», ha commentato Nicola Cristiani del Cisl di Caserta con delega alla Sanità. Questa della dotazione dei kit di prevenzione è questione sollevata da più fronti.

Dispositivi protezione

E' proprio Cristiani della Cisl che sottolinea come «anche i lavoratori esternalizzati del servizio di pulizie e gli Oss non hanno ricevuto i dispositivi di protezione, assistendo ad uno scarica barile di responsabilità». Così come anche il coordinatore regionale della Sgb Francesco Specchio lamenta la medesima cosa: «abbiamo prima diffidato le due ditte di pulizia dell'intera Asl di Caserta avendo ripetutamente richiesto l'integrazione o la sostituzione dei Dpi obbligatori (Dispositivi di protezione individuale), nonchè la verifica costante dei detersivi e dei disinfettanti usati dal personale». Cristiani della Cisl, poi, aggiunge in merito alla presa in carico dei pazienti: «sarebbe opportuno che ci sia un maggiore filtro da parte della Centrale Operativa del 118 specialmente nei giorni festivi come la domenica, in modo da evitare che i pazienti si rechino nei punti emergenziali anche quando non c'è l'urgenza». Intanto, sabato pomeriggio c'è stato un vertice di tutti i direttori degli ospedali del territorio e dei distretti sanitari con il direttore sanitario dell'Asl di Caserta Pasquale Di Girolamo.

L'impegno Asl

«Abbiamo fatto il punto della situazione in provincia, anche sulla scorta del secondo caso di Mondragone - spiega il direttore sanitario -. Stiamo prendendo in seria considerazione l'opzione di attivare tre ambulanze per il trasferimento dei casi sospetti nelle strutture dedicate, così da non affannare il servizio del 118 per gli interventi ordinari». Nel frattempo, l'amministrazione comunale di Caserta guidata dal sindaco Carlo Marino rende noto che verrà svolta la disinfezione straordinaria delle strade. «Dopo gli interventi di disinfezione straordinaria delle scuole, degli uffici pubblici e dello stadio, dalla prossima notte l'operazione di sanificazione proseguirà con le strade cittadine ed i luoghi di assembramento - si legge nella nota diramata ieri -. Dalle 4 alle 8 del mattino, a partire dal 2 marzo (oggi per chi legge) e per i prossimi 15 giorni, tutte le notti ad esclusione del martedì e giovedì, i cittadini sono pregati, a titolo precauzionale, di chiudere gli infissi esterni, di non lasciare gli indumenti stesi all'aperto, di tenere in casa gli animali domestici». Ed è sempre il sindaco Marino che al termine del tempo previsto per la sanificazione delle scuole, scaduto nella giornata di oggi, ha ordinato la chiusura di due scuole per ultimare le operazioni di pulizia straordinaria. Oggi tutti gli studenti casertani rientreranno a scuola, tranne quelli del Liceo Classico P. Giannone, (plessi di corso Giannone e viale Melvin Jones) e all'I.I.S. liceo statale artistico San Leucio (plessi di via Tenga ed viale Melvin Jones).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA