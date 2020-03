Si sta lavorando per ricostruire tutta la rete di contatti che il ragazzo di Mondragone ha avuto da quando è rientrato a casa dall'Emilia. Risultato positivo al test esaminato dal Cotugno, resta ricoverato nelle stanze d'isolamento dell'ospedale dei Colli, in attesa dell'iter di verifiche riguardanti la sua positività. Come da prassi, infatti, una volta risultato «sospetto positivo», il paziente viene sottoposto a un'ulteriore indagine che viene inviata all'Istituto Superiore di Sanità. Intanto, il direttore dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo assicura che l'unità operativa di Prevenzione collettiva sta rintracciando tutte le persone con cui il ragazzo è entrato in contatto.

Nel frattempo, sono in corso indagini su un caso segnalato all'ospedale di Sessa Aurunca. Si tratta di una donna anziana per cui i medici hanno disposto il test al Covid 19. Ancora non si conosce l'esito, ma i familiari sono stati messi in quarantena precauzionale e restano sotto osservazione. Per conoscere l'esito del test svolto sulla paziente dell'ospedale di Sessa, bisognerà attendere, visto che il laboratorio del Cotugno sembra sia più che impegnato sul fronte Coronavirus.

L'OSPEDALE

Per questo l'ente regionale dispose all'inizio di questa settimana l'attivazione di altri punti di verifica dei test al Covid 19. Tra questi anche la Patologia clinica dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Ad oggi, però, nonostante il laboratorio sia pronto da un punto di vista strumentale e da quello delle risorse umane disponibili, mancano ancora le opportune autorizzazioni alla verifiche del test. Sembra anche che non sia neanche arrivato il primer del Covid 19, la chiave di lettura utile per riconoscere il virus. Continua nel frattempo il lavoro delle istituzioni per garantire ai cittadini la massima tutela dal contagio.

OTTO TENDE

Da ieri stanno installando le tende blu della Protezione civile davanti a ogni Pronto Soccorso del territorio. «Ne abbiamo chieste otto - commenta il manager dell'Asl casertana Russo -. Quindi è probabile che ne avanzeranno un paio. Stiamo pensando di allocarle davanti a presidi ospedalieri con maggior affluenza, ad esempio Aversa». Sessa Aurunca, Aversa, Maddaloni, Marcianise hanno già la loro tenda per l'isolamento dei casi sospetti di Coronavirus. «Manca Santa Maria Capua Vetere per questioni logistiche. Stiamo valutando gli spazi e la collocazione più idonea», spiega ancora il direttore. In campo per la prevenzione pubblica, non soltanto l'Asl e l'Aorn Sant'Anna e San Sebastiano. Anche il primo cittadino Carlo Marino dopo aver ordinato la chiusura delle scuole fino al primo marzo per dare la possibilità di svolgere una sanificazione straordinaria degli ambienti, sta mettendo in seria considerazione la possibilità di far restare chiuse anche per la giornata di lunedì le due sedi del liceo classico Pietro Giannone e il liceo artistico dell'area ex Saint Gobain. Sembrerebbe che la ditta con il compito di sanificare le due scuole potrebbe non riuscire nei tempi programmati. La certezza della decisione potrebbe arrivare domenica mattina.

LA SCUOLA RIAPRE

Fatto sta che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca proprio ieri, nella stessa conferenza stampa in cui ha annunciato la positività di un secondo caso nel casertano, «ha ribadito il senso di responsabilità della Campania nel garantire scelte coerenti, confermando la riapertura delle scuole e delle università da lunedì e l'espletamento dei concorsi pubblici. Non sono previsti provvedimenti di chiusura per scuole e università della Campania, dove da lunedì possono regolarmente continuare le attività didattiche, fermo restando le precauzioni di prevenzione e sorveglianza già in atto», si legge nella nota ufficiale dell'incontro. Inoltre, nel corso della riunione, il presidente De Luca ha sottolineato il massimo rigore nella cura e sulla ricostruzione della catena dei contatti e fatto un richiamo alla responsabilità individuale.

