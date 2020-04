Potrebbe essere stato contagiato durante uno dei pattugliamenti in strada, il vigile urbano di quarant'anni risultato positivo al test di Covid-19 effettuato dall'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta nella giornata di lunedì. Un risultato confermato anche dal secondo tampone al quale l'agente è stato sottoposto nella giornata di ieri dagli operatori dell'Asl. «Il vigile sta bene e al momento non presenta alcun sintomo» precisa il comandante della polizia municipale di Caserta, Luigi De Simone. Il sospetto del contagio è emerso infatti durante uno degli screening che quotidianamente vengono effettuati dall'azienda ospedaliera al personale in servizio su strada.

LEGGI ANCHE Coronavirus, oggi il maxi-decreto da 80 miliardi, arriva il fondo per le statalizzazioni

Nel dettaglio vengono sottoposti a controllo tre agenti al giorno. «È evidente che dopo questo episodio chiarisce il tenente colonnello De Simone verrà predisposto il tampone per tutti entro quarantotto ore. Saranno gli operatori dell'Asl a occuparsene e lo faranno qui al comando di viale Lamberti». Il vigile risultato positivo è stato immediatamente posto in quarantena come da protocollo assieme alla sua famiglia. Negativo invece l'esito del tampone per il suo collega di pattuglia. «Stava lavorando quasi ininterrottamente dal 6 marzo scorso dicono i colleghi sempre in prima linea, sempre in strada, per garantire il rispetto dei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri ma anche la sicurezza dei cittadini».

GLI INTERVENTI

«Prima ancora che arrivasse il responso definitivo da parte dell'Asl spiega intanto il comandante abbiamo già provveduto alla sanificazione di tutti i locali del comando e dei tre veicoli utilizzati dal vigile urbano. Nei prossimi giorni verranno sanificati anche tutti gli altri automezzi, una ventina in tutto, che compongono l'autoparco. Si tratta in realtà di una seconda attività di sanificazione. La prima era già stata messa a punto a marzo». Ripristinato anche il numero verde 800655155 (dopo due giorni di sospensione) ma continuerà a funzionare anche il numero di cellulare adottato per le emergenze 335 7716650. Attualmente al comando sono impiegate appena quaranta unità (poco meno della metà del personale), di queste il sessanta per cento è attivo nei servizi di controllo esterno mentre la restante parte si divide tra la centrale operativa, la segreteria e gli uffici amministrativi. Tutti gli altri sono in ferie o in congedo. Solo tre i dipendenti del comando per i quali è stato possibile attivare lo smart working.

L'INDICE PUNTATO

L'episodio ha innescato polemiche tra i rappresentanti sindacali della Uil Fpl che chiedono il massimo rigore e il rispetto delle linee guida contenute nel protocollo d'intesa firmato con le parti sociali tre settimane fa non solo in materia di sanificazione e smart working ma anche e soprattutto per ciò che concerne la fornitura dei dispositivi di protezione individuali. «Il Comune di Caserta così come molte altre amministrazioni della provincia denuncia Domenico Vitale, segretario generale Uil Fpl si è adeguato con notevole ritardo alle esigenze di sicurezza dettate da questa emergenza sanitaria. Abbiamo registrato, in alcune fasi, penuria di mascherine e di altre attrezzature fondamentali. Speriamo che d'ora in poi si presti maggiore attenzione a questo aspetto perché tutelare i vigili urbani significa tutelare la cittadinanza».

LA RISPOSTA

«I vigili è la risposta secca del comandante sono stati sempre adeguatamente equipaggiati fin dal primo giorno, dapprima grazie alle centinaia di mascherine Fp2 giacenti in magazzino dall'anno precedente e poi successivamente grazie alla distribuzione ottenuta dalla Protezione civile e dalle donazioni di associazioni, imprese, negozi e farmacie».

Proseguono intanto i controlli, i pattugliamenti e i posti di blocco per garantire il rispetto delle regole e sanzionare i trasgressori. Oltre duemila infatti le autocertificazioni acquisite dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA