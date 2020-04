Zero contagi 24 ore di seguito: è la seconda volta in tre giorni. Intanto, sia l'Asl che l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano potenziano l'assistenza ai pazienti Covid di tutta la provincia casertana. Senza nuovi casi positivi sabato e ieri mattina, stando al report ufficiale dell'Asl e si tratta della seconda volta nell'arco di tre giorni. Poi, però, la triste notizia del decesso di una donna di 86 anni, positiva al Coronavirus, ricoverata all'ospedale di Caserta. La conferma dal sindaco di santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra: «Tutta la comunità cittadina si unisce ai familiari in questo momento di dolore». Questo decesso, però, verrà conteggiato dall'Asl nel report di oggi in cui, verosimilmente, verranno aggiunti ulteriori casi positivi emersi nelle ultime ore. Prendendo in esame l'ultimo aggiornamento dell'Asl di ieri mattina, ci sono stati 0 nuovi contagi, con un totale di positivi fermo a 397 dall'inizio dell'emergenza. Sono 123 i guariti certi, mentre 38 inclusa la donna di Santa Maria morta ieri.

Gli attuali positivi, però, ovvero coloro in questo momento sono in regime di ricovero o sono seguiti presso le loro abitazioni, sono 241, mentre quelli in quarantena sono 327 e quelli in autoisolamento fiduciario 2588. Il quadro generale emerge dall'analisi di 6453 tamponi in tutto il territorio provinciale. In questo quadro, è Aversa la città oggi più colpita con 21 pazienti infetti, segue poi Marcianise con 16 pazienti, Santa Maria Capua Vetere con 15 e Caserta con 13. L'andamento in discesa del contagio è un trend confermato nell'arco degli ultimi quattro giorni: a due giorni di seguito con 3 contagi, c'è stato il primo da 0 contagi, seguito da una giornata con sette contagi, e di nuovo una giornata da 0 nuovi positivi. Un quadro che però avvisa il direttore dell'Asl Ferdinando Russo, deve essere analizzato con cautela perché potrebbe accadere «un qualsiasi imprevisto e cambiare totalmente la situazione», ha detto nei giorni scorsi. Nonostante il trend discendente di contagi, non si arresta la macchina sanitaria per potenziare la rete ospedaliera. Verrà mantenuto l'impegno preso dalla direzione dell'Asl di Caserta circa la ristrutturazione e l'apertura anche del terzo piano dell'ospedale di Maddaloni, completamente dedicato ai pazienti Covid. Qui, infatti, verrà aperto nelle prossime settimane, anche il terzo piano (l'ex Ginecologia) in cui verranno predisposti 30 posti letto. «Un impegno preso con tutta la comunità di Maddaloni che, al termine dell'emergenza, potrà godere di un presidio ospedaliero completamente ristrutturato», ha detto il manager Russo. Anche sul territorio l'assistenza resta forte grazie ai Team Covid che hanno in cura oltre 200 pazienti affetti da Coronavirus e, inoltre, monitorano l'andamento sintomatologico dei pazienti dichiarati guariti, nel caso di possibile ricomparsa dei sintomi. Sono un centinaio i medici e gli operatori messi in campo dall'Asl per effettuare diagnosi e terapia presso le abitazioni dei pazienti. Intanto procedono i lavori per la costruzione del modulo di Terapia Intensiva esterno all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Sabato mattino sopralluogo di eccezione del modulo del governatore Vincenzo De Luca che ha definito l'opera di «valore straordinario». Inoltre, ha detto il presidente della Regione Campania, «Ora, l'esigenza è di riavviare le normali attività ospedaliere e di separare l'assistenza Covid da questa. Ecco perchè il modulo non sarà demolito nel giro di due mesi ma rimarrà». E poi si è parlato del grande progetto per Caserta, quello per cui l'ente regionale ha confermato i trenta milioni per la realizzazione. Si tratta di un'ampliamento da 18.000 metri quadri che estenderà l'ospedale fino a via Giuseppe De Falco. Le risorse serviranno a realizzare un edificio di tre piani di circa 6mila metri quadri e ad utilizzare tutta la fascia di terreno che si estende dall'ospedale fino a via Giuseppe De Falco.



L'edificio verrà strutturato in tre piani: uno sotto terra dedicato alla Radioterapia e alla Medicina Nucleare. Sarebbe non solo il completamento del percorso di assistenza oncologica dell'ospedale ma diventerebbe anche l'unico punto di offerta radioterapica di sanità pubblica in tutta la provincia casertana. Al piano terra verrà allestita l'area della Riabilitazione Fisioterapica, con le piscine utili alla terapia. Con questa, ci sarà anche l'unità spinale, ad oggi inesistente. Al primo piano poi, ci saranno tutti gli ambulatori dell'attività intramoenia dei medici specialisti. Tale edificio verrebbe connesso al vecchio complesso attraverso un lungo corridoio, coperto naturalmente, che permetterebbe facilmente il passaggio da una struttura all'altra dei pazienti. Oltre l'edificio verrà strutturata l'area aperta di circa 12 mila metri quadri. Una parte di questi saranno occupati dal parcheggio destinato ai dipendenti. Una fascia poi limitrofa a via La Pira verrà destinato al parcheggio dei visitatori e verrà gestito presumibilmente dall'amministrazione comunale e da alcuni privati.