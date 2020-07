Nuovi contagiati da covid 19 non se ne sono registrati, ieri, a Castel Volturno e i nuclei familiari da controllare nella località di Destra Volturno, affinché rispettino l'isolamento, restano solo due, dislocati in altrettante villette non distanti l'una dall'altra. Quindi, i pochi volontari della protezione civile locale, seppure sopportando grossi sacrifici dovuti alla mancanza di risorse del municipio, stanno riuscendo a gestire la situazione con pattugliamenti costanti nel quartiere.

Ma i volontari non fanno solo operazioni di controllo. «Stiamo offrendo alle due famiglie - spiega Mario La Rovere, dirigente del locale nucleo di Protezione civile - ogni genere di prima necessità. Abbiamo avuto un problema con una donna che pretendeva di uscire perché sosteneva di aver bisogno di acquistare gas per una bombola di gpl, necessaria a far funzionare i fornelli della cucina. Ci siamo impegnati noi anche per questo, per farle avere una bombola di gas direttamente a casa». Altra opera di convincimento affinché non violasse l'isolamento, per fortuna pure questa portata a termine con successo. I volontari sono stati costretti a fermare una seconda donna rom che raccontava di avere altri figli da accudire in un'altra abitazione di Castel Volturno.

Intanto, gli abitanti del quartiere, scontata la paura iniziale appena arrivata la notizia dei contagi da coronavirus, stanno collaborando con le istituzioni. Viene infatti dai residenti di Destra Volturno la segnalazione al municipio della presenza di un nuovo ragazzo di etnia rom appena arrivato in zona. I vigili hanno riscontrato la presenza del ragazzo e obbligato anche lui all'isolamento, perché molto probabilmente proviene da un'area geografica del mondo attualmente a forte rischio covid19, l'Est Europa.



Ma chi sono, e soprattutto quanti sono i rom che vivono a Castel Volturno? Si tratta d'immigrati provenienti sia dalla Romania, sia dalla Serbia, appartenenti agli stessi gruppi familiari di quelli che si trovano nei campi rom più o meno abusivi di Giugliano e di Secondigliano (non a caso i cinque risultati contagiati fino alla scorsa settimana vivevano dal campo a Nord di Napoli). Ma qui, alla foce del fiume Volturno, non vivono nei campi, meno che in roulotte, o camper. Perché se è vero che a Castel Volturno manca un po' di tutto, anche l'essenziale, quel che invece c'è in abbondanza sono proprio le case. E spesso si tratta di immobili in stato di fatiscenza e abbandono.

«Sono una cinquantina, forse il doppio, le famiglie rom che vivono da noi - racconta Luigi Petrella, sindaco del centro domiziano - non sappiamo di preciso quanti perché nessuno di questa comunità comunica all'anagrafe la propria presenza». Vivono per lo più in ville semidiroccate a Destra Volturno o a Baia Verde. I residenti di queste aree denunciano che i rom occupano le ville abusivamente. Ma al Comune, meno che alle forze di polizia, da parte dei proprietari non risulta alcuna richiesta di sgombero di immobile. Per cui, è quasi scontato che gli stranieri paghino dei fitti di locazione, i cui proventi entrano nelle tasche dei proprietari degli immobili completamente a nero (un business decisamente redditizio, considerando peraltro che difficilmente gli affittuari chiedono regolari lavori di ristrutturazione o decoro all'immobile). «Appena terminata questa emergenza assicura il sindaco Petrella troveremo le risorse per occuparci anche di questo aspetto e regolamentare una volta per tutte il fenomeno degli affitti irregolari».

