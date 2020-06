Sono arrivati a 49, secondo gli esiti degli ultimi tamponi esaminati, i positivi al Covid-19 del focolaio sviluppatosi nell'area dei palazzi Cirio, a Mondragone. Poco più di settecento i soggetti controllati da domenica scorsa. Continuano i trasferimenti dei contagiati, in massima parte asintomatici, al Covid Hospital di Maddaloni. Si spera in questo modo di circoscrivere e spegnere il cluster, scatenatosi nella comunità di immigrai bulgari residenti nel complesso. Oggi dovrebbero iniziare i test sierologici su quanti sono già risultati negativi al primo tampone per escludere incubazioni in atto.



Dopo le fughe dei giorni scorsi, quattro positivi continuano ad essere ricercati, ma la notte è trascorsa tranquillamente nella zona: le forze dell'ordine ed i volontari della protezione civile, 12 unità provenienti anche dai centri vicini, hanno presidiato tutti i varchi, lampeggianti e luci accese, compreso quello adiacente il distributore di benzina dal quale, come documentato in un video, due persone erano riuscite ad uscire, rompendo l'isolamento domiciliare imposto dall'ordinanza regionale.