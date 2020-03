LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partono da lunedì le sedute diapplicando la disciplina delle riunioni in modalità telematica già adottata dall'ateneo. I candidati usufruiranno della modalità telematica in videoconferenza e saranno avvisati pubblicamente mediante comunicazione sul sito web dell'università oltre che via mail dove riceveranno le istruzioni necessarie al collegamento. In questo modo non subiranno stop forzati tutti quegli studenti che sono già pronti con le loro tesi di laurea e con date già fissate per le discussioni.Da lunedì sarà pubblicato sulla home del portale tutto il materiale informativo sul virus e sui comportamenti da tenere, che sarà a disposizione anche degli studenti. Sono già disponibili, inoltre, oltre 100 corsi sulla piattaforma e-learning online sul portale di Ateneo. Gli studenti possono sin da subito accedere alla loro area riservata e disporre del materiale didattico necessario. L'Ateneo sta infine mettendo a punto il sistema per la didattica live interattiva a distanza per tutti i corsi momentaneamente sospesi. Quanto prima gli studenti potranno assistere alle lezioni dalle proprie case, con i docenti di riferimento per ciascun insegnamento, proprio come se stessero di fronte in una vera aula. Con la possibilità di scambiare documenti, slide e video.