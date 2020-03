© RIPRODUZIONE RISERVATA

Subito la sanificazione dei locali di lavoro, del piazzale e degli automezzi. Lo chiedono con forza i dipendenti dila società che si occupa della raccolta rifiuti in città, che minacciano di incrociare le braccia se l'azienda non interverrà in tempi brevi.Gli operatori rivendicano anche i dispositivi di protezione che, al momento, sarebbero stati distribuiti in numero limitato e solo per chi si occupa del trasporto dei rifiuti in discarica. «Così non va denunciano i rappresentanti del sindacato Fiadel vanno adottate tutte le misure predisposte dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per arginare la diffusione e il rischio di contagio da coronavirus. Svolgiamo un servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto per nessun motivo. Da qui l'urgenza di attivare tutti i protocolli per consentire agli operatori di lavorare in piena sicurezza».LEGGI ANCHE Coronavirus, in Campania picco a Pasqua: sarà tsunami come in Lombardia senza il rispetto delle regole Nel documento, inviato dalle organizzazioni sindacali anche alsi chiede nello specifico un intervento periodico di sanificazione - ad opera di ditte specializzate e certificate - di tutti gli spazi comuni (uffici, spogliatoi, autoparco) e di tutte le attrezzature in dotazione agli operatori e in particolare dei pulmini che accompagnano gli spazzini nelle zone di competenza. Ma anche un incremento dei dispositivi di protezione (tute monouso, guanti e mascherine), l'installazione dei dispenser per l'erogazione di gel igienizzante, il ricorso alloper il personale amministrativo e l'attivazione delle procedure utili a evitare l'affollamento in concomitanza con l'inizio e la fine dei turni (in particolare nel locale in cui è posizionato il dispositivo marcatempo) e a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.«Auspichiamo un rigoroso intervento da parte delle autorità competenti concludono i sindacati nel documento che possa sanare una simile situazione anche attraverso sanzioni, se necessario a metter fine alle inadempienze dell'azienda. Se non otterremo risposte entro tre giorni preannunciano - metteremo in campo clamorose azioni di protesta, manifestando il nostro dissenso anche attraversoperché la notevole esposizione a un serio pericolo per la propria salute non consentirebbe nemmeno più di svolgere in sicurezza il proprio dovere. Sia chiaro, nessuno di noi vuole creare disagi in un momento tanto difficile per l'intera comunità ma è evidente che garantire la nostra sicurezza significa automaticamente garantire anche quella dei cittadini».L'azienda, dal canto suo, ha fatto sapere di essersi attivata per programmare la sanificazione dei locali e degli automezzi e che questa verrà effettuata di notte oppure nei giorni di chiusura degli uffici, secondo un calendario che verrà comunicato prossimamente. Ieri intanto è stata effettuata la sanificazione in tutte e tre le isole ecologiche. Le piattaforme diII tratto in questa fase funzioneranno a pieno regime e resteranno aperte dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 18.Garantito il regolare svolgimento anche della raccolta e dello smaltimento rifiuti, così come da calendario, malgrado il crescente numero di. Quindici sono invece i minuti di tolleranza che verranno concessi ai dipendenti, senza incorrere in sanzioni disciplinari, fino al prossimo 3 aprile, per timbrare il cartellino così da evitare affollamento nei pressi del dispositivo marcatempo. Nulla da fare invece per le mascherine. «Stando alle vigenti disposizioni di legge, fa sapere l'azienda, l'uso delle mascherine è destinato esclusivamente al personale sanitario o a chi lavora in ambienti dove è presente il rischio di contatto con l'agente biologico covid-19».