I militari della Compagnia di Mondragone, nell’ambito dei servizi di perlustrazione e controllo del territorio finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo a commercianti ed artigiani che proseguono la propria attività in violazione delle prescrizioni imposte dai provvedimenti emanati dall’Autorità di Governo, hanno individuato in Mondragone una barberia abusiva che continuava ad operare incurante dei divieti in atto.

I militari si sono appostati nella zona e sono intrevenuti quando hanno visto un cliente la cui acconciatura tradiva, al di là di ogni possibile dubbio, un recente taglio di capelli.



L’attivitàsi svolgeva in un piccolo locale al piano terra di uno stabile. Il barbiere aveva cessato la propria attività a fine anno 2019, chiudendo la partita Iva, ma continuava ad operare in completa evasione d’imposta e senza alcuna autorizzazione. Il salone veniva immediatamente chiuso e il titolare sanzionato per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte dai provvedimenti governativi in merito all’emergenza epidemiologica in atto e sulle norme che disciplinano il commercio. Veniva inoltre sanzionato anche il cliente per essersi allontanato dal proprio domicilio in assenza di giustificato motivo. Entrambi sono stati segnalati al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL – Unità Operativa di prevenzione collettiva di Mondragone per la successiva quarantena fiduciaria imposta dall’ordinanza regionale, atteso anche nel locale non veniva rinvenuta alcuna mascherina facciale.



Pochi giorni fa i finanzieri di Mondragone hanno individuato una palestra all’interno della quale venivano sorpresi otto persone che si stavano allenando. Anche in quel caso veniva sanzionato il titolare, ma anche tutti i clienti presenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA