«È necessario che il Governo disponga la mappatura e l'assistenza sanitaria degli stranieri clandestini presenti sul territorio di Castel Volturno e Mondragone e su tutta la fascia del litorale domizio». Lo chiede il presidente della Provincia di Casertacon una lettera indirizzata al Premiere al Commissario della Task Force all'emergenza; sul litorale domizio, e in particolare nell'esteso comune di Castel Volturno, si stima che dimorino tra i 15mila e i 20mila immigrati non regolari, che non hanno alcun diritto né possono accedere all'assistenza sanitaria. Per ora l'emergenza Coronavirus non ha toccato la popolazione straniera, ma con la «fase 2» e il ritorno a lavoro e nelle strade, la situazione potrebbe cambiare.«I servizi verso gli stranieri - spiega Magliocca - andrebbero affidata alle strutture sanitarie del posto, pubbliche, private, convenzionate, in accordo con le amministrazioni locali e le organizzazioni di volontariato. È un provvedimento dovuto alle popolazioni locali di questi territori, che con encomiabile spirito di sacrificio, sopportano da decenni l'esistenza del più grande centro di accoglienza abusivo e gratuito, per l'Europa e per l'Italia».