Il sistema produttivo che non si ferma. Per garantire la produzione dei beni alimentari di prima necessità e rifornire i punti vendita e i supermercati. Quello che sta avvenendo ad esempio in Barilla, nel sito produttivo di Marcianise, così come in tutti gli altri siti produttivi del Gruppo in Italia. Nonostante questo difficile contesto, infatti, grazie a un grande sforzo compiuto da tutti, la produzione e la distribuzione dei prodotti alimentari (in particolare la pasta Barilla e Voiello prodotta proprio in questo sito di Marcianise) stanno procedendo. © RIPRODUZIONE RISERVATA