Si allontana l'allarme e la preoccupazione di questa ultima settimana nella comunità di Mignano Montelungo, la cittadina dell'Alto Casertano nota in Italia non solo per la storica Battaglia dell'8-16 dicembre 1943 ma anche per custodire sul territorio uno dei più importanti (e visitati) Sacrari militari nazionali. È arrivata l'attesa risposta sul tampone effettuato nei giorni scorsi sul giovane studente universitario protagonista dell'incontro a Cassino con la fidanzata (risultata poi positiva al Covid-19 ) e di successivi altri contatti con amici del paese.: «Il risultato che ci è arrivato dall'Asl è quello che tutti noi aspettavano: negativo. Ci ha sollevati da un'ansia che durava da una settimana, con preoccupazione non solo delle famiglie direttamente interessate ma di tutta la cittadinanza. Tranne rari casi di commenti e prese di posizione senza senso sui social, la comunità ha vissuto l'intera vicenda con senso di responsabilità e rispetto verso le persone coinvolte». La negatività del tampone sullo studente ventenne ha portato come prima concreta conseguenza l'interruzione del periodo di isolamento fiduciario a cui erano sottoposte le otto famiglie degli amici, una trentina di persone in totale. «Anche questa è una bella notizia e che rasserena il clima del paese commenta il primo cittadino perché sono venute meno le motivazioni alla base del provvedimento. Una scelta saggia, doverosa, da parte delle autorità competenti».: «Tra circa cinque giorni provvederemo a effettuare un secondo tampone sul giovane afferma la dottoressa Verrengia, responsabile del settore prevenzione dell'Asl a Mignano Montelungo e ci auguriamo tutti che ci sia la conferma della negatività. Un ulteriore messaggio di chiarezza e tranquillità per i cittadini è che tutti sono in buona salute e senza alcun sintomo». E c'è il «grazie» di chi è uscito dall'isolamento fiduciario: «Sento il dovere di esprimere, a nome mio e di tutte le famiglie coinvolte, sentimenti di riconoscenza nei confronti di quanti hanno voluto farci sentire la loro vicinanza».