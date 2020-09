Covid, ricoverato in ospedale il sindaco di Casal di Principe: era in quarantena a Milano

Il sindaco di Casal di Principe (Caserta), Renato Natale, risultato positivo al Coronavirus, è stato ricoverato in ospedale per motivi precauzionali. Natale aveva scoperto di essere contagiato a Milano, dove si era recato a trovare la figlia. Era rimasto in quarantena a casa della congiunta ma l'aumento della temperatura corporea e un intasamento delle vie respiratorie lo hanno convinto a richiedere il ricovero in una struttura sanitaria del capoluogo lombardo.

LEGGI ANCHE Sindaco di Casal di Principe positivo: «Eppure ho sempre fatto attenzione»



Ultimo aggiornamento: 23:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA