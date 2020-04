LEGGI ANCHE

Pasqua e Pasquetta all'insegna dei controlli serrati per la Polizia municipale di Caserta che ha messo in campo tutte le unità disponibili per garantire il contenimento dell'epidemia di coronavirus. Trenta gli agenti in strada con posti di blocco alla stazione ferroviaria, in piazza Carlo III, nei borghi di Casertavecchia e Vaccheria e soprattutto nei due punti di accesso alla città, sia a nord che a sud, al confine rispettivamente con i comuni di Casagiove e Maddaloni.E poi unità mobili per verificare l'ordinanza di chiusura da parte delle attività commerciali e scongiurare eventuali spostamenti legati all'esodo pasquale. DI controlli a tappeto su tutto il territorio erano iniziati in realtà l'11 marzo scorso, nel rispetto di quanto previsto dai numerosi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle varie ordinanze regionali che si sono succedute. Nell'arco di poco più di un mese sono state infatti controllate circa 1.800 persone ed elevate una cinquantina di sanzioni. Spulciando i dati, forniti dal comando della Polizia municipale, si scopre che prima della depenalizzazione, quindi nel periodo compreso tra il primo Decreto del Governo e il 26 marzo scorso, i vigili urbani hanno acquisito 576 autocertificazioni procedendo alla denuncia di diciotto persone, diciassette per violazione dell'articolo 650 del codice penale e quindi per inosservanza dei provvedimenti disposti dall'Autorità e una per false generalità. Nella fase successiva, quella compresa tra il 27 marzo e il 13 aprile, sono state verificate invece 1.247 autocertificazioni e multate ventiquattro persone., di necessità, di salute o di ritorno al proprio domicilio. La sanzione amministrativa prevista ammonta a 400 oppure a 533 euro a seconda che il trasgressore sia un pedone oppure un automobilista o un passeggero di un'autovettura.Controllati anche ventitre esercizi commerciali tra questi un panificio, sottoposto a sequestro preventivo (così come previsto dall'ex articolo 321 del codice di procedura penale), il cui titolare è stato denunciato per non aver rispettato l'ordine di chiusura della Guardia di Finanza. Segnalati all'Asl di competenza invece i trasgressori sanzionati che non hanno rispettato i provvedimenti di quarantena fiduciaria, della durata di quattordici giorni, imposti dall'autorità mentre proseguono le verifiche e i monitoraggi delle persone che hanno comunicato l'arrivo in città per motivi di lavoro e di salute. Un flusso questo in notevole diminuzione dopo il boom di un mese fa. Gli agenti della Polizia municipale operativi sul territorio comunale si avvalgono anche della collaborazione di una decina di volontari del gruppo della Protezione civile e dell'intera sezione della Croce rossa per la distribuzione di farmaci e beni di prima necessità alle famiglie indigenti e alle persone in difficoltà.«Stiamo lavorando senza sosta per garantire il rispetto delle regole e tutelare l'intera comunità ha dichiarato il comandante della Polizia municipale, Luigi De Simone così da poter uscire indenni da questo incubo e tornare al più presto alla nostra quotidianità. Invitiamo tutti ancora una volta al rigido rispetto della normativa nazionale e delle ordinanze regionali perché soltanto così potremo superare questa fase». E' partito da una settimana esatta intanto il servizio di raccolta rifiuti dedicata per i contagiati dal Covid-19. Ecocar Ambiente, la società che si occupa dell'igiene urbana in città, ha istituito una squadra, attiva ogni mercoledì e sabato, per il prelievo a domicilio presso le abitazioni inserite in un apposito elenco fornito dall'Asl. Il materiale, rigorosamente indifferenziato, viene raccolto nei contenitori destinati ai rifiuti sanitari, opportunamente disinfettato e trasportato direttamente al termovalorizzatore di Acerra. In media vengono raccolti circa 100 Kg di rifiuti per ogni prelievo.