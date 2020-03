Buone notizie dal sistema sanitario casertano che migliora la sua assistenza in regime di emergenza Coronavirus: da un lato la Patologia clinica dell'ospedale provinciale ha iniziato a pieno regime a esaminare i tamponi per il Covid 19 e dall'altro l'ospedale di Maddaloni, ormai definito Covid Hospital, inizia ad ospitare pazienti nei suoi reparti. Non si ferma però l'aggiornamento dei casi positivi al Coronavirus a livello provinciale. Anche Macerata Campania, ad esempio, ora ha i suoi contagiati. Si tratta di due coniugi di circa 70 anni risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Con questi, è di ieri anche la notizia di un nuovo contagiato a Francolise, un cinquantenne: è il secondo caso positivo dopo la notizia del contagio del sindaco di quel comune. Dunque nella prima parte della giornata di ieri, sono stati tre i casi positivi. Il bollettino della 22,30 ha fatto poi registrare altri 8 tamponi positivi ossia: Gricignano d'Aversa 1 maschio 1974; Aversa 1 maschio 1958 e 1 maschio 1978; Caserta 1 femmina senza data; Curti 1 femmina 1969; Orta 1 femmina 1978; S. Maria a Vico 1 maschio 1948; Teverola 1 maschio 1955. Per un totale provinciale di 76 casi.

LEGGI ANCHE Coronavirus, divieti violati, pene più severe: chi è positivo rischia 12 anni di carcere

Si è diffusa anche la notizia della positività di un defunto di Santa Maria Capua Vetere, di cui risultato del tampone è arrivato nella notte scorsa. Si tratterebbe del terzo deceduto di Santa Maria Capua Vetere che è risultato positivo al Coronavirus post mortem, nonchè il quinto per tutta la provincia di Caserta. Ora, considerando che durante la notte ci sono aggiornamenti circa il numero dei positivi in ogni provincia campana e considerando che negli aggiornamenti vengono anche «spostati» i pazienti in un prima momento collegati ad una provincia e in un secondo attribuiti ad un'altra, in totale i casi positivi di Coronavirus in provincia di Caserta sono 68, inclusi i cinque decessi.

L'elenco

I predenti sono: due ad Aversa, sei a Bellona, uno a Capodrise, uno a Capua, due a Casagiove, uno a Casal di Principe, due a Caserta, due a Castel Volturno ( si tratta di due sloveni temporaneamente domiciliati a Castel Volturno), uno a Cellole, due a Cesa, uno a Curti, due a Falciano del Massico, due a Francolise, uno a Lusciano, uno a Marciansie, quattro a Mondragone (di cui un decesso), uno a Orta, uno a Parete, uno a Portico di Caserta, due a Macerata, due a Sant'Arpino, tre a Santa Maria a Vico, ventidue a Santa Maria Capua Vetere (di cui tre deceduti), due a San Prisco (di cui uno deceduto), uno a San Tammaro, tre a Villa Literno e uno a Vitulazio. Intanto, si torna a parlare della prima contagiata casertana, la ragazza di 24 anni che i 25 febbraio scorso risultò positiva al tampone. Bisogna ancora attendere le ultimissime indagini per parlare con la più alta certezza, ma sembrerebbe che la ragazza, finora ricoverata in isolamento al Cotugno, stia per tornare a casa. Sarebbe risultata infatti positiva al tampone di prova effettuato due giorni fa. Se anche le altre indagini confermano la negatività della presenza del virus del Coronavirus, la 24enne potrebbe essere definita come guarita dai medici del Cotugno. In attesa che sia certa la migliore delle notizie possibili in questo momento, bisogna attendere i risultati dei tanti tamponi che ogni giorno vengono inviati ai centri di verifica, cui ora si è aggiunto anche il Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, oltre al Moscati, al Ruggi e al Cotugno, naturalmente. Proprio all'ospedale casertano sono due i casi sospetti in attesa di risultato: uno è in isolamento, nel reparto di Malattie infettive, mentre un altro caso sospetto è intubato in Rianimazione.

Donazioni sangue

Nel frattempo, proprio dall'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano viene lanciato un appello per le donazioni di sangue. «Per fronteggiare l'epidemia del nuovo Coronavirus non è richiesto l'impiego di sangue. Tuttavia sta per emergere una grave carenza di sangue per il calo delle donazioni correlato al timore di questa infezione - si legge in una nota dell'ospedale -. Non esiste nessun rischio per i donatori di sangue. Ora più che mai è fondamentale donare il sangue. Non possiamo assolutamente incorrere nella sospensione delle attività. Al donatore viene richiesta soltanto una donazione responsabile, autoescludendosi dalla donazione soltanto se si è stati a contatto con pazienti affetti dall'infezione». E' possibile contattare il Centro Trasfusionale dell'aorn Caserta tutti i giorni h:24 ai numeri: 0823.232045 0823.232048 0823.232049. Le donazioni si effettuano al secondo piano dell'Edificio D tutti i giorni dal lunedì al sabato 08.15-13.30. Intanto il Comune di Caserta ha informato che ieri sera alle 21 ha avviato su tutto il territorio cittadino un nuovo trattamento di disinfezione straordinaria, a cura dell'Asl, dopo quello eseguito nelle scorse settimane dal Comune. L'intervento è programmato nei giorni 17, 18 e 19 marzo con inizio alle ore 21. «I cittadini sono pregati a titolo precauzionale, a partire dalle 21, di chiudere gli infissi esterni, di non lasciare gli indumenti stesi all'aperto, di tenere in casa gli animali domestici», fanno sapere dall'ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA