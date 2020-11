Sempre più preoccupante il numero dei nuovi contagi riportato dall'Asl di Caserta. Sono 994 i positivi emersi dalla processazione di 3.484 tamponi. Il dato che continua a destare maggiore apprensione è quello relativo ai decessi. Ieri l'azienda sanitaria casertana ne certificava sette che portano il totale a quota 108. Considerando che all'inizio di settembre erano 45 dalla prima fase dell'emergenza, ci si rende facilmente conto che qualcosa sta andando per il verso sbagliato. Di contro, per il secondo giorno di seguito, è stato registrato un boom di guarigioni. Ieri erano 388 stando al report dell'Asl, che fanno arrivare il totale delle guarigioni a quota 2.854. Ma è il dato delle morti che preoccupa.

Le morti ora riguardano anche quei piccoli comuni che fino a quest'estate non erano stati toccati in modo violento dal virus. È il caso di Cesa, centro invece particolarmente sofferente per i nuovi contagi in queste ultime settimane. Ieri la comunità ha visto spegnersi per la prima volta un cittadino ricoverato al Covid Hospital di Maddaloni. A darne notizia è stato il sindaco Enzo Guida: «Il Covid si è portato via Stefano. È accaduto stanotte - scriveva ieri - era ricoverato in ospedale. Piangiamo la prima vittima locale di questo terribile virus. Il virus è stato più forte. Questo lutto, che ci addolora tutti, dimostra che il virus, quando colpisce una persona già fisicamente debole, diventa una tragedia. Spero che tutti quelli che, fino ad ora, hanno avuto un atteggiamento rilassato rispetto a questa pandemia, a questo nemico invisibile, inizino a proteggersi e a proteggere gli altri, soprattutto i più deboli».

La mole di persone positive, di cui attualmente in cura 8.602, incide non poco sull'organizzazione sanitaria in provincia e sul lavoro dei tanti operatori, considerando soltanto quella parte dei contagiati che necessita di assistenza ospedaliera e che non vive la malattia in isolamento domiciliare. Come è accaduto ieri nell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. In mattinata il Pronto soccorso ha accolto 11 positivi al Covid. Evento che di fatto ha determinato confusione nel nosocomio. Per fortuna la direzione guidata da Gaetano Gubitosa ha trovato degli spazi adiacenti al Pronto soccorso dove ospitare i pazienti positivi e che ha reso possibile sbloccare il punto emergenziale: una soluzione che potrebbe essere temporanea o meno, vista la continua affluenza di contagiati presso l'ospedale provinciale. Proprio il Pronto soccorso, infatti, viene sospeso per sanificazione dopo l'arrivo di pazienti positivi almeno due volte al giorno, in media. Ora, l'intera palazzina N dell'emergenza è completamente dedicata agli infetti di Coronavirus e con questa è più che avviata anche l'attività del modulo di Terapia intensiva.

Il quadro di ieri dell'azienda ospedaliera provinciale accende i riflettori sulla situazione degli operatori sanitari di tutta la provincia. Tutti loro sono esposti al perenne rischio di contagio, dato anche l'alto numero degli asintomatici che, loro malgrado, ancora non sanno di essere infetti. Un rischio che a dire il vero è valido per tutti i cittadini, ma per gli operatori sanitari può essere ancora più alto. È il caso ad esempio degli infermieri. Ed è proprio il presidente dell'Ordine degli infermieri di Caserta Gennaro Mona a essere risultato positivo al Covid. A proposito di questa positività sono state molte le polemiche che si sono sollevate riguardanti le elezioni per il rinnovo del direttivo dell'Ordine provinciale. Già in tanti avevano puntato il dito contro quelle elezioni svolte senza garanzie di sicurezza, dato il numero degli iscritti, circa 7.000 persone. Ma anche altri operatori sanitari sono stati contagiati, come uno dei medici di Villa Fiorita di Aversa, otorinolaringoiatra. Sono stati registrati anche decessi tra gli operatori, come quello di un infermiere di Riardo, di cui ha dato notizia il sindaco del piccolo centro Armando Fusco. Dopo il medico oculista di Caserta, questo è il secondo decesso in ambiente sanitario legato al virus.



