Da oggi inizia di fatto la nuova era dirigenziale dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Sabato sera, infatti, il neo manager Gaetano Gubitosa ha nominato il primo dei due direttori che dovranno collaborare con lui. Si tratta di, nominata direttore sanitario. Tra oggi e domani arriveranno sulle scrivanie dei due direttori tutte le relazioni dello stato dell'arte dei vari reparti e servizi, nonché le procedure in essere, siglate dai primari e dai capi dipartimento, oltre a quelle dei direttori di tutto il settore amministrativo. Un momento importante per l'azienda se si considera che San Sebastiano di appresta ad essere «Covid Free», ovvero libera da casi Covid, nel momento in cui verrà dimesso anche l'ultimo e unico paziente positivo al Coronavirus.Intanto, zero nuovi contagi in tutta la provincia di Caserta, secondo il report ufficiale dell'asl di Caserta di ieri, in cui si legge che ci sono altri pazienti guariti, per un totale di 400 guariti su 470 contagi complessivi, contati dall'inizio dell'emergenza. Il tutto emerge dall'analisi di poco più di 29.000 tamponi processati nell'intero periodo Covid. Tornando all'ospedale provinciale, il San Sebastiano diventerà presto Covid Free: ciò vuol dire che manterrà il percorso e l'isolamento previsti secondo normativa per i casi sospetti di infezione da Coronavirus, ma il paziente risultato positivo, poi, viene trasferito nell'azienda sanitaria di riferimento regionale. Dunque, restano del tutto separati tutti gli ambienti, i reparti e i pazienti da quelli riguardanti l'emergenza specifica legata al Covid. «Una volta diventata l'azienda Covid free, ho urgenza di ripristinare in toto il dea, cioè il dipartimento dell'Emergenza, i reparti dell'elezione (ovvero soggetti alla programmazione) e tutta l'attività ambulatoriale», spiega il direttore generale. Altra urgenza da risolvere in tempi stretti è quella «della segnaletica dedicata agli utenti. voglio fin da subito mettere in pratica una cartellonistica più attenta e dare immediata esecuzione al protocollo anticontagio», continua ancora il neo-manager., uniti nel collegio di direzione, e venerdì si è confrontato con i direttori dell'area professionale amministrativa. «io e il direttore sanitario abbiamo visitato già tre volte il pronto Soccorso - dice il direttore Gubitosa -. E' necessario organizzarci per capire in senso pratico cosa deve essere portato avanti e cosa ha bisogno di essere rivisto. Stiamo pensato ad una ricognizione dell'intera azienda. Intanto, con tutti i direttori abbiamo parlato, sebbene in generale, dei possibili obiettivi, a breve, medio e lungo termine». Per ora, il direttore Gubitosa dovrà studiare la situazione attuale dell'azienda, considerando il fatto che il manager è presente nel San Sebastiano dal luglio del 2017. Da allora ha coperto l'incarico di direttore amministrativo e poi di sub commissario, quando l'avvocato Carmine Mariano è stato nominato dal governatorecommissario straordinario dell'azienda casertano e ha nominato l'ex direttore Mario Ferrante manager del San Pio di Benevento.come direttore amministrativo il primo marzo scorso. Dunque, il direttore dovrà studiare la situazione maturata all'interno dell'ospedale in questi ultimi mesi di sua assenza dall'azienda. tra l'altro, mesi particolarmente difficili vista l'emergenza Covid. La nomina del direttore sanitario Angela Annecchiarico non è casuale proprio da questo punto di vista: il direttore, che ha già ricoperto tale ruolo per l'Asl di Salerno, è stato al centro dell'emergenza Covid al Ruggi, proprio nella gestione dell'emergenza nella struttura salernitana. Certo è che l'esperienza casertana è stata decisiva per il direttore Gubitosa anche per la presentazione stessa della propria candidatura alla selezione del direttore del San Sebastiano da parte dell'ente regionale. «Quando sono andato via da qua ho visto un concreto affetto da parte di tutti i dipendenti. Per questo motivo ho deciso di candidarmi - dichiara Gubitosa -. Ecco perché sento con ancora più peso la responsabilità di quest'incarico. soprattutto in questa prima fase di insediamento». Dunque, toccherà al nuovo direttore studiare con attenzione le tante vicende che interessano l'ospedale, i suoi utenti e i suoi dipendenti, e capire le strade giuste da percorrere per garantire l'assistenza sanitaria di alta specializzazione, quale caratteristica del nosocomio casertano, a rilievo nazionale.