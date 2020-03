LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caserta vuole vivere, anzi stavolta vuole resistere. E in attesa che il numero dei contagiati da coronavirus diminuisca, i casertani provano a reagire. Dal capoluogo all'intero territorio di Terra di Lavoro sono tantissime le iniziative che stanno nascendo per non lasciare indietro nessuno. A Caserta città è stato istituito il numero unico per la richiesta assistenza. Il numero è 0823 321000 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.Il servizio è attivo anche la domenica dalle 9 alle 12, ma solo per richieste urgenti di farmaci salvavita. Il servizio sarà realizzato grazie all'aiuto dei volontari ed è rivolto agli anziani, disabili, ai cittadini in quarantena obbligatoria o volontaria ed alle persone in stato di necessità.Un primo risultato a cui breve seguirà la donazione anche di 1.500 mascherine di protezione Ffp2 nr d.Non solo solidarietà intesa come acquisto di beni di prima necessità, ma anche un'asta di beneficenza di magliette: è Angelo D'Angelo, centrocampista della Casertana, a lanciare l'iniziativa per sostenere gli ospedali del territorio: «Le maglie che ho scambiato con amici, compagni e campioni incontrati durante il mio lungo percorso calcistico - ha scritto D'Angelo sui social network, pubblicando le foto delle maglie - fino a ieri le custodivo gelosamente e non avrei mai pensato di privarmene, ma in un momento drammatico come questo bisogna fare tutto ciò che ci è possibile per aiutare chi è impegnato in prima linea per salvare noi e i nostri concittadini. Non c'è molto tempo perché le risorse scarseggiano quindi ho deciso di creare un'asta di beneficenza e tutto il ricavato della vendita delle magliette verrà donato per l'acquisto di materiale medico di prima necessità per combattere l'emergenza Covid-19 per gli ospedali delle città che mi hanno ospitato e visto crescere durante la mia carriera calcistica».Il Movimento «Città Futura» ha, poi, indetto un concorso rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie: «Un'idea in una pagina» è il nome dell'iniziativa che ha come tema «La città del futuro che vorrei». Il bando scade il 30 aprile e invita i giovanissimi studenti ad esprimere tramite disegni e racconti la loro idea di città. Uscendo dal capoluogo, continuano le iniziative solidali per affrontare la pandemia che ha colpito il mondo.È il caso, ad esempio, del Comune di San Nicola la Strada che ha organizzato la raccolta del «carrello solidale»: chi va a fare la spesa, all'uscita dai quindici supermercati che hanno aderito all'iniziativa, troverà un carrello pronto per essere riempito di beni di prima necessità. Ogni giorno i volontari del nucleo comunale di protezione civile di San Nicola raccoglieranno tutti i prodotti dai supermercati e prepareranno i pacchi che poi distribuiranno personalmente alle persone più bisognose.Ma non è solo San Nicola la Strada ad essersi mossa in tal senso.Iniziativa analoga è stata organizzata anche dal Comune di San Cipriano d'Aversa: qui in campo per i più bisognosi ci saranno le associazioni che già in questi giorni si sono attivate per le consegne a domicilio. In entrambi i comuni l'obiettivo è quello di far muovere il meno possibile le persone da casa. SAlla solidarietà, però, non può mancare una risposta anche dal mondo delle professioni. Ed ecco che entrano in gioco tutti quegli strumenti che possano fare da raccordo con il mondo universitario e quello del lavoro.Proprio in tal senso va letta l'apertura di una pagina ad hoc che il sito Almalaurea ha dedicato proprio all'emergenza Coronavirus: in particolare, AlmaLaurea, d'intesa con il Ministro dell'Università e della Ricerca, ha messo a disposizione delle Regioni che ne fanno richiesta, gli elenchi dei laureati del settore medico-sanitario, definiti in relazione agli atenei di una specifica Regione o sulla base della residenza.Numeri importanti che vista l'emergenza italiana sono stati messi a disposizione delle regioni bisognose di aiuto. Una corsa contro il tempo a cui nessuno vuole sottrarsi. Molte sono anche le iniziative spontanee nate dai comitati civici e dalle associazioni del territorio. Tutte iniziative che stanno trovando un coordinamento istituzionale dall'ente Comune o dai nuclei di protezione civile e croce rossa.